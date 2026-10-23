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Трамп заявив про «право» на третій термін президентського строку

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп заявив про «право» на третій термін президентського строку
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 47-й президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп знову припустив можливість балотуватися на третій президентський термін. Під час виступу перед прихильниками в Айові він заявив, що вважає це своїм правом, хоча водночас визнав наявність законодавчої заборони. Про це повідомляє CNN.

Мітинг відбувся 22 жовтня в Су-Сіті в межах кампанії підтримки республіканців перед проміжними виборами до Конгресу США.

Свою позицію Трамп пояснив твердженнями про нібито масові фальсифікації на президентських виборах 2020 року. Ці звинувачення не були підтверджені доказами, які могли б змінити результат голосування.

📢 «Я вважаю, що маю право балотуватися знову. Я вважаю, що маю право балотуватися знов, тому що вони сфальсифікували вибори», – заявив президент США.

Водночас під час цього ж виступу він визнав, що вивчав конституційне обмеження щодо кількості президентських термінів.

📢 «Гадаю, закон передбачає – я не впевнений на 100%, – але, на мою думку, закон забороняє мені балотуватися знову. Я вивчив це формулювання», – сказав Трамп.

Однак за кілька хвилин він знову повернувся до заяв про нібито вкрадену перемогу на виборах 2020 року.

📢 «Вони сфальсифікували вибори. Вони сфальсифікували ті вибори. Ми показали такі добрі результати», – додав він.

ℹ️ За 22-ю поправкою до Конституції США, жодну людину не можна обирати президентом більше ніж двічі. Обмеження стосується загальної кількості обрань, незалежно від того, чи були терміни поспіль. Трамп переміг на президентських виборах 2016 та 2024 років (45-й та 47-й президент США).

Раніше він неодноразово порушував тему третього терміну, але також заявляв, що не намагатиметься залишитися на посаді всупереч конституційному обмеженню.

👉 Також нагадаємо що у США 23 члени Палати представників звернулися до президента Дональда Трампа із закликом попросити Ілона Маска дозволити Україні використовувати Starlink для пошуку та ураження російських ракетних пускових установок на території рф. Лист надіслали 21 жовтня.

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