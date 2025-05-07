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У Ватикані розпочався конклав з обрання нового Папи Римського

Денис Молотов
Денис Молотов
У Ватикані розпочався конклав з обрання нового Папи Римського

Увечері середи, 7 травня, у Ватикані офіційно стартував конклав, під час якого 133 кардинали повинні обрати нового Папу Римського. Про початок закритого засідання сповістив традиційний заклик «Extra omnes!» («Усі геть!»), який виголосив головний церемоніймейстер архієпископ Дієґо Равеллі. Про це повідомила пресслужба Ватикану.

Перед виголошенням цих слів у Сикстинській каплиці відбулася урочиста процесія, яку очолили папські церемоніймейстери, представники Святого Престолу та кардинал Раньєро Канталамесса, відповідальний за проповідь перед початком голосування.

☝️ Уперше процесію не очолював декан Колегії кардиналів — Джованні Баттіста Ре, оскільки за віком не бере участі в голосуванні. Його замінив державний секретар Ватикану П’єтро Паролін, якого вважають одним із ймовірних претендентів на папський престол.

Кардинали склали урочисті присяги про дотримання таємниці, яка є обов’язковою умовою участі в конклаві. За її порушення передбачене відлучення від Церкви.

📢 Після присяги останнього кардинала, Джорджа Джейкоба Коовакада, пролунав сигнал до очищення каплиці: «Extra omnes!» — проголосив архієпископ Равеллі.

Після цього у каплиці залишилися лише він та Раньєро Канталамесса, колишній проповідник Папського дому, що не бере участі в голосуванні через вік, але має виголосити медитацію для кардиналів-виборців щодо важливості їхньої місії.

🕊 Після завершення промови й вони залишили Сикстинську капелу. Потому має розпочатися перше голосування, про результати якого традиційно повідомить дим із димаря над Сикстинською каплицею.

☝️ Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп відреагував на хвилю критики, що виникла після публікації його зображення у вигляді Папи Римського, заявивши, що «католики були в захваті». Про це він сказав 5 травня під час брифінгу для преси в Овальному кабінеті Білого дому

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