У Вашингтоні сотні людей вийшли на підтримку України

Партнерський матеріал надано Independence Avenue Media. Публікується за згодою правовласника. Автор: Зореслав Байдюк

У центрі американської столиці знову лунали заклики на підтримку України. Напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення росії сотні людей з різних штатів зібралися біля меморіалу президента Авраама Лінкольна у Вашингтоні, щоб звернутися до уряду США із вимогою посилити допомогу Києву.

Головним гаслом цьогорічної антивоєнної акції стали слова «Врятуй Україну — врятуй світ». Його розвинув один із промовців — баптистський священник Марк Бернс, духовний радник президента США Дональда Трампа. Зі сцени він наголосив: «Свобода має ім’я, і це ім’я — Україна».

Бернс визнав, що раніше помилявся у своїх оцінках України, перебуваючи під впливом російської пропаганди. Тепер, за його словами, він повністю підтримує українців і переконаний, що Сполучені Штати мають суттєво наростити військову допомогу. «Ми повинні надати українцям “Томагавки”, ми повинні надати їм дрони, забезпечити Україну снарядами, надати їм “Патріоти”. Ми повинні озброїти Україну до зубів. І ми повинні забезпечити, аби росія чи будь-хто інший ніколи не ступив на землю України. Свобода має ім’я, і це ім’я — Україна», — наголосив він.

Для багатьох учасників акції підтримка України має особистий характер. Дженіфер Баґліві приїхала до столиці, щоб ушанувати пам’ять свого сина Алекса — американця, який загинув у травні 2025 року, воюючи за Україну в складі Інтернаціонального легіону. Вона підкреслила, що її син не міг залишатися осторонь. «Невинних людей убивають щодня, і це неприпустимо. Це просто неприпустимо. І мій син вважав, що це неприпустимо. Саме тому він поїхав туди й віддав своє життя», — сказала вона.

Першу масштабну антивоєнну акцію біля меморіалу Лінкольна місцева українська громада провела ще за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Відтоді щороку до демонстрацій долучається дедалі більше американців.

Учасниця мітингу Дана переконана, що нинішній рівень підтримки недостатній. «Ми вважаємо, що наша країна має допомагати Україні значно більше. Наш президент робить недостатньо. Ми повинні надавати більше зброї. Ми не повинні бути в змові з Путіним. Ми взагалі не повинні з ним торгуватися. Саме тому ми прийшли показати нашу підтримку».

Серед учасників були представники різних штатів і етнічних спільнот. Рейн Дітон, американець естонського походження по материнській лінії, пояснив, чому для нього ця подія має особливий сенс. «Я виріс на історіях про те, що росія зробила з моєю країною, з моїм народом, з моєю родиною. І сьогодні я бачу, як те саме відбувається з Україною. Тому для мене дуже важливо не просто висловити підтримку Україні, а зробити це саме як естонець».

До Вашингтона прибули автобуси з Нью-Йорка, Нью-Джерсі, Філадельфії та Північної Кароліни. Ардел разом із родиною подолав шість годин дороги, щоб долучитися до мітингу та ходи вулицями столиці. «Україну атакує комуніст, який хоче забрати свободу у її народу, і той самий комуніст забере свободу в усього світу. Тож якщо не стати й не боротися проти такого комунізму, ви втратите і власну свободу. Тому варто стати поруч із тими, хто бореться за цю свободу вже зараз. І це — Україна», пояснив він.

Марш центром міста завершився біля резиденції посла російської Федерації у США. Учасники наголосили: війна проти України є злочином, який не може залишатися без міжнародної реакції.