У Тисі біля кордону з Угорщиною знову виявлено тіло чоловіка

Під час моніторингу прикордонної річкової ділянки українсько-угорського кордону, співробітники відділення Бодалово Мукачівського прикордонного загону виявили труп людини у воді. Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ) у четвер, 1 травня.

📌 За інформацією прикордонників, тіло перебувало у річці Тиса неподалік українського берега. На місце одразу прибули рятувальники ДСНС та співробітники Національної поліції, які розпочали встановлення особи загиблого та обставин його смерті.

📈 У ДПСУ підкреслили, що це вже 46-й випадок виявлення тіла у Тисі з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Більшість з цих випадків пов’язані зі спробами нелегального перетину державного кордону вбрід чи вплав.

Раніше у відомстві зазначали, що найбільше смертей серед чоловіків призовного віку фіксують саме при спробах перепливти Тису на ділянці Закарпаття. Часто тіла знаходять вже на території України або на кордоні з Угорщиною.

⚠️ У ДПСУ вкотре нагадують про небезпечність нелегального перетину кордону через річку, яка має сильну течію та непередбачувані ділянки глибини.

Слідчі дії на місці тривають. Правоохоронці поки не повідомляють деталей щодо особи потопельника.

☝️ Також раніше повідомлялось, що 30 березня вранці, під час моніторингу українсько-румунської ділянки кордону, прикордонний наряд відділення «Солотвино» Мукачівського прикордонного загону помітив у воді тіло людини. За інформацією прикордонників, потопельник перебував у річці Тиса, приблизно за 30 метрів від українського берега.