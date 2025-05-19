У США вперше схвалили аналіз крові для виявлення хвороби Альцгеймера

Американське управління з контролю за продуктами і ліками (FDA) вперше офіційно затвердило використання аналізу крові для діагностики хвороби Альцгеймера. Тест під назвою Lumipulse, розроблений компанією Fujirebio Diagnostics, здатен виявити амілоїдні бляшки у мозку — один із ключових біомаркерів недуги. Про це 18 травня повідомило видання The Washington Post.

🧬 Досі підтвердження діагнозу Альцгеймера зазвичай передбачало інвазивні та дороговартісні процедури — зокрема, пункцію спинномозкової рідини або ПЕТ-сканування головного мозку, що несло певні ризики для пацієнтів. Lumipulse же потребує лише зразок плазми крові.

📢 «Сьогоднішній дозвіл є важливим кроком для діагностики хвороби Альцгеймера, що робить її легшою та потенційно доступнішою для пацієнтів США на початку захворювання», — заявила Мішель Тарвер, директорка Центру пристроїв та радіологічного здоров’я FDA.

☝️ Lumipulse визначає рівень двох специфічних білків у крові, які сигналізують про наявність амілоїду в мозку. Тест вже використовувався в межах досліджень і медичної практики. Результати вражають:

✅ 91,7% позитивних результатів збігалися з традиційними методами;

✅ 97,3% негативних також були підтверджені.

Попри офіційне схвалення, вартість тесту компанія Fujirebio поки не розголошує. Водночас на ринку відчутна конкуренція: над аналогічними розробками працюють C2N Diagnostics і Quanterix, проте саме Lumipulse став першим, хто пройшов сертифікацію FDA.

🎬 У публікації також згадано, що у знаменитої акторки Джини Роулендс, яка зіграла у фільмі Щоденник пам’яті, нещодавно діагностували хворобу Альцгеймера.

☝️ Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп висловив співчуття у зв’язку з новинами про серйозне захворювання Джо Байдена.