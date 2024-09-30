У розшуку поліції українці, що не оновили військово-облікові дані – заступник начальника ТЦК

Усі військовозобов’язані українські громадяни, які досі не привели у відповідність свої військово-облікові документи або не мають їх взагалі, підлягають адміністративній відповідальності та перебувають у розшуку поліції. Про це повідомив Андрій Мороз, тимчасово виконуючий обов’язки заступника начальника Івано-Франківського обласного ТЦК та СП, в інтерв’ю «Західному кур’єру».

Він наголосив, що ті, хто не оновив вчасно свої військово-облікові дані, автоматично стали порушниками військового обліку.

📢 «Ці громадяни перебувають у розшуку поліції. Наші співробітники кожного дня їх виявляють під час заходів з оповіщення і передають поліції», – підкреслив Мороз.

Крім того, порушниками обліку вважаються ті військовозобов’язані, хто не має належних військово-облікових документів або має документи застарілого зразка. За словами Мороза, існує також категорія військовозобов’язаних, які мають право на відстрочку, але чомусь ще не оновили свої дані.

📢 «Ті, хто має військово-облікові документи невстановленого зразка – також порушники. Таких людей багато. Всі вони перебувають у розшуку і щоденно виявляються нашими працівниками. Ми передаємо їх представникам поліції, їх притягують до адмінвідповідальності», – пояснив представник ТЦК.

За його словами, після того, як особа надає всі необхідні документи, її дані актуалізуються. Якщо військовозобов’язана фізична особа підлягає мобілізації, її автоматично відправляють на військово-лікарську комісію (ВЛК).

📢 «Якщо стан здоров’я людини дозволяє їй проходити військову службу і вона не має права на відстрочку, то для неї відразу визначається навчальний центр і в подальшому підрозділ, де вона буде нести службу», – пояснив представник ТЦК.

З 25 вересня мешканцям Києва та Закарпаття почали надходити повістки через «Укрпошту» для прибуття до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що у Харківському ОТЦК та СП відреагували на відео, де військовий б’є цивільного, і наголосили – поведінку підлеглого засуджують і вже призначили досудове розслідування. Разом з тим у ТЦК наголошують – цивільний брутально відмовився виконувати вимоги, а потім ще й почав ображати військового.