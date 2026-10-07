Ракетний удар по Прилуках: дев’ятеро загиблих, серед них троє дітей

У Прилуках Чернігівської області внаслідок російського ракетного удару по житловій багатоповерхівці 7 жовтня загинули дев’ятеро людей, зокрема троє дітей. За оновленим повідомленням ДСНС Чернігівщини, травмовані 40 людей, серед яких семеро дітей. Пошуково-рятувальна операція триває.

Окупаційні російські війська атакували місто близько шостої години ранку. Окрім житлового будинку, зафіксовані влучання в Центр творчості дітей та юнацтва й підприємство. Про це повідомила Національна поліція України.

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Ракета влучила в будинок, коли люди ще спали

Начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив про пошкодження житлової багатоповерхівки, цивільної та комунальної інфраструктури.

📢 «Одне з влучань – просто по житловій багатоповерхівці. Зранку, коли люди ще спали», – наголосив він.

На місця ударів прибули рятувальники, поліцейські та медики. На іншій локації внаслідок обстрілу виникла пожежа у виробничій будівлі.

📢 «Сьогодні наше місто зазнало чергового удару від рф», – зазначили у Прилуцькій міській раді. Мешканців закликали під час повітряної тривоги негайно прямувати в укриття.

Кількість загиблих і травмованих зростала під час розбору завалів

Станом на 8:20 начальник Прилуцького райвідділу поліції Владислав Стоянов повідомляв про двох загиблих і сімох поранених. Згодом ДСНС уточнила, що загинули четверо людей, а травмувалися 20, серед них троє дітей.

У наступному повідомленні рятувальники поінформували вже про п’ятьох загиблих та 25 травмованих, зокрема п’ятьох дітей. На той момент вдалося врятувати трьох людей, серед яких була дитина.

Пізніше ДСНС повідомила про подальше зростання кількості жертв:

📢 «У Прилуках триває рятувальна операція на місці влучання по житловій багатоповерхівці. Наразі відомо про 40 травмованих, серед них – семеро дітей. Дев’ятеро людей загинули, з них троє дітей. Вдалося врятувати 12 людей, серед них — дитину. На місці працюють психологи ДСНС, які надали допомогу 36 особам. Рятувальники безперервно продовжують пошуково-рятувальні роботи та розбір зруйнованих конструкцій».

Остаточні дані уточнюються, поки екстрені служби продовжують працювати на місці удару.

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Під час цієї ж масованої російської атаки було зафіксовано влучання в житловий район Кременчука на Полтавщині.