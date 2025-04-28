У Повітряних силах ЗСУ повідомили про втрату винищувача Су-27

Уранці в понеділок було втрачено винищувач Су-27 ЗСУ. Пілот катапультувався і вижив, повідомили Повітряні сили 28 квітня.

📢 «Під час виконання комплексного бойового завдання з авіаційної підтримки військ та відбиття повітряного нападу ворожих ударних БпЛА, був втрачений винищувач Су-27 Повітряних сил», — зазначено у повідомленні.

У Повітряних силах ЗСУ підкреслили, що для з’ясування обставин інциденту з втрати винищувача Су-27 створено спеціальну комісію, яка вже розпочала роботу.

📢 «Пілот успішно катапультувався, пошуково-рятувальна команда своєчасно прибула на місце приземлення, льотчика доставлено до медичного закладу для проведення діагностики. Його життю та здоров’ю нічого не загрожує, стан стабільний», — додали у Повітряних силах.

☝️ Нагадаємо, 12 квітня під час виконання бойового завдання на винищувачі F-16 загинув 26-річний пілот Павло Іванов. У той же день президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв йому звання Героя України.