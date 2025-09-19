П’ятниця, 19 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

У Польші підтвердили можливість зустрічі Зеленського з Навроцьким

Денис Молотов
Денис Молотов
У Польші підтвердили можливість зустрічі Зеленського з Навроцьким

Шостий президент України Володимир Зеленський може зустрітися з новообраним президентом Польщі Каролем Навроцьким вже наступного тижня у Нью-Йорку. Там з 21 по 24 вересня триватиме сесія Генеральної Асамблеї ООН. Про це повідомив міністр у справах президента Польщі Марцін Пшидач, передає RMF24.

Він зазначив, що у рамках роботи Генасамблеї ООН відбудеться серія зустрічей у двосторонніх та багатосторонніх форматах.

На запитання журналістів, чи можливі переговори Зеленського і Навроцького, Пшидач відповів: зал засідань ООН досить компактний, і це створює умови для безпосередніх контактів політиків.

📢 «Безперечно, може відбутися хоч би короткий обмін думками та поглядами із президентом України», – зазначив представник польської сторони.

☝️ Нагадаємо, що 31 липня відбулася перша телефонна розмова між Володимиром Зеленським та обраним президентом Польщі Каролем Навроцьким. Під час перемовин сторони обговорили перспективи подальшої співпраці.

👉 Також раніше було повідомлено, що президент США Дональд Трамп і президент Польщі Кароль Навроцький провели телефонну розмову після атаки російських безпілотників на територію Польщі.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

США та Китай обговорили припинення війни в Україні

ВАЖЛИВО

Авіація рф атакувала Інгулець: поранені четверо жінок

ВІЙНА

Розчарований путіним Трамп хоче, щоб Європа «щось зробила» Китаю

ВАЖЛИВО

Європарламент відкриває своє представництво у Києві

ВАЖЛИВО

184 бойових зіткнення за добу: Генштаб оприлюднив карти

ВІЙНА

У Києві дрон вибухнув на житловому будинку під час атаки

ВІЙНА

Генштаб про ситуацію на фронті: 117 бойових зіткнень, ворог активний на Покровському, Сіверському та Торецькому напрямках

ВІЙНА

Російські війська використовують газотранспортну систему для проникнення до позицій ЗСУ – Вloomberg

ВІЙНА

Герасимов регулярно бреше путіну — Reuters

ПОДІЇ

Келлог: росія не втрималася б у війні без підтримки Китаю

ВАЖЛИВО

Як Лисичанська МВА підтримує ВПО та дітей-сиріт у 2025 році

ЛУГАНЩИНА

Діти з Коломийчиської громади відпочили в «Артеку» та на Закарпатті

ЛУГАНЩИНА

Рубіо сумнівно висловився про російські дрони на Польщу

ПОЛІТИКА

Діти з Білокуракинщини оздоровилися на Закарпатті, Прикарпатті та Київщині

ЛУГАНЩИНА

Дрони рф атакували критичну інфраструктуру на Черкащині

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"