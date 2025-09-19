У Польші підтвердили можливість зустрічі Зеленського з Навроцьким

Шостий президент України Володимир Зеленський може зустрітися з новообраним президентом Польщі Каролем Навроцьким вже наступного тижня у Нью-Йорку. Там з 21 по 24 вересня триватиме сесія Генеральної Асамблеї ООН. Про це повідомив міністр у справах президента Польщі Марцін Пшидач, передає RMF24.

Він зазначив, що у рамках роботи Генасамблеї ООН відбудеться серія зустрічей у двосторонніх та багатосторонніх форматах.

На запитання журналістів, чи можливі переговори Зеленського і Навроцького, Пшидач відповів: зал засідань ООН досить компактний, і це створює умови для безпосередніх контактів політиків.

📢 «Безперечно, може відбутися хоч би короткий обмін думками та поглядами із президентом України», – зазначив представник польської сторони.

☝️ Нагадаємо, що 31 липня відбулася перша телефонна розмова між Володимиром Зеленським та обраним президентом Польщі Каролем Навроцьким. Під час перемовин сторони обговорили перспективи подальшої співпраці.

👉 Також раніше було повідомлено, що президент США Дональд Трамп і президент Польщі Кароль Навроцький провели телефонну розмову після атаки російських безпілотників на територію Польщі.