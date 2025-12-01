Понеділок, 1 Грудня, 2025
Денис Молотов
У ПАР затримано вербувальника найманців для війни проти України

У Південно-Африканській Республіці (ПАР) правоохоронці затримали ще одного чоловіка, якого підозрюють у вербуванні найманців для участі у війні проти України. Про новий епізод у справі повідомила Поліцейська служба країни в неділю, 30 листопада.

Масштабні арешти у ПАР продовжуються в рамках розслідування щодо залучення громадян держави до бойових дій на боці рф.

У заяві правоохоронців зазначено:

📢 «Ще один підозрюваний був заарештований підрозділом Яструбів по боротьбі з державними злочинами у зв’язку з розслідуванням, що триває відносно того, як південноафриканці були залучені до війни між росією та Україною», – наголошено в офіційному повідомленні.

За даними поліції, тепер у справі фігурують п’ятеро підозрюваних. Усі вони мають постати перед судом 1 грудня, де їм будуть висунуті звинувачення у порушенні закону Південно-Африканської Республіки про іноземну військову допомогу. Це законодавство забороняє громадянам брати участь у бойових діях за кордоном без дозволу уряду, тому арешти у ПАР стали логічним кроком у межах посиленого контролю.

☝️ Напередодні правоохоронці повідомляли про затримання чотирьох чоловіків, які, за попередніми даними слідства, прямували до росії. Усі вони могли бути причетні до вербування найманців для участі у війні на боці рф.

У ПАР затримано вербувальника найманців для війни проти України У ЗМІ також з’являлася інформація про те, що до схеми вербування могла бути причетна Дудузіле Зума-Самбудла — донька колишнього президента ПАР Джейкоба Зуми. Вона, за даними журналістів, допомагала залучати чоловіків із ПАР та Ботсвани для участі у війні проти України. Після оприлюднення цих обвинувачень жінка подала у відставку з парламенту.

Арешти у ПАР демонструють посилення уваги правоохоронних органів до незаконного вербування найманців та можливих міжнародних зв’язків з російськими загарбниками у таких схемах.

☝️ Також нагадаємо, Трамп оголосив, що Південно-Африканська Республіка (ПАР) не отримає запрошення на саміт країн Групи двадцяти (G20). Він повинен наступного року відбутись у Сполучених Штатах.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

