У Німеччині сталася масштабна крадіжка боєприпасів Бундесверу

Невідомі особи здійснили масштабну крадіжку боєприпасів, викравши близько 20 тисяч набоїв німецьких збройних сил із цивільної вантажівки. Про подію повідомляє німецький журнал Spiegel, посилаючись на підтвердження Міністерства оборони ФРН.

За даними видання, водій цивільної транспортної компанії, яка була найнята Бундесвером для перевезення боєприпасів, увечері 24 листопада залишив вантажівку — завантажену військовими боєприпасами — на незахищеній парковці в індустріальному парку біля міста Бург, поблизу Магдебурга.

Уночі невідомі зловмисники відчинили вантажний відсік транспортного засобу та викрали кілька ящиків боєприпасів, що належали німецькій армії. Крадіжку виявили лише наступного дня, коли водій прибув до сусідніх казарм, куди мав доставити вантаж. Солдати, які там дислокувалися, швидко помітили сліди втручання у вантажний відсік і перевірили транспортні документи.

Збитки виявилися значними: попередні оцінки свідчать, що було викрадено приблизно 10 тисяч патронів для пістолетів, 9 900 патронів для автоматичної зброї та димові гранати. Міністерство оборони назвало інцидент серйозним випадком, що становить ризик для безпеки.

У відомстві підкреслили, що цивільна транспортна компанія порушила правила безпеки під час перевезення чутливих боєприпасів. Згідно з контрактом, перевізник зобов’язаний забезпечувати повний контроль за вантажем Бундесверу. Зазвичай на кожен маршрут призначають двох водіїв, один із яких має постійно стежити за транспортом навіть під час зупинок.

За попередніми висновками розслідування, нічна зупинка 24 листопада не була передбачена маршрутом: водій, ймовірно, спонтанно вирішив заночувати в готелі. Упродовж цього часу вантаж залишався без нагляду.

Розслідуванням займаються німецькі збройні сили разом із місцевою поліцією, намагаючись з’ясувати, хто може бути причетним до крадіжки боєприпасів.

Джерела в Бундесвері зазначають, що випадкове пограбування виглядає малоймовірним. Натомість вони припускають, що зловмисники могли стежити за маршрутом перевезення й використали момент, коли водій зробив незаплановану зупинку в Бурзі.

