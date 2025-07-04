У ніч на 4 липня рф запустила по Україні 550 БпЛА та ракет

У ніч проти четверга, 4 липня, росія здійснила одну з наймасованіших атак по території України за весь час повномасштабної війни. За даними Повітряних сил ЗСУ, усього противник застосував 550 засобів повітряного нападу, серед яких — ракети, дрони та їхні імітатори.
📢 «Основним напрямком удару став Київ», — йдеться у повідомленні Повітряних сил.
📌 Характер і склад повітряної атаки
Ворог застосував:
- 539 ударних БпЛА типу «Shahed» і дронів-імітаторів різних типів;
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 Кинджал;
- 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
- 4 крилаті ракети Іскандер-К.
☝️ Робота ППО: 478 повітряних цілей знешкоджено
Станом на 08:00, українські сили протиповітряної оборони знищили 478 засобів повітряного нападу.
З них:
- 268 БпЛА «Shahed» знищено вогневими засобами;
- 208 дронів було подавлено засобами радіоелектронної боротьби або втрачено локаційно;
- 2 крилаті ракети Іскандер-К знищено засобами ППО.
Загалом 270 цілей були знищені саме вогневими засобами.
📌 Наслідки: влучання та уламки в різних регіонах
Відомо про влучання у восьми локаціях, куди поцілили дев’ять ракет та 63 безпілотники. У ще 33 локаціях зафіксовано падіння уламків збитих повітряних об’єктів.
📢 «Під час атаки Київ зазнав масованого обстрілу — в кількох районах зафіксовано пожежі через падіння уламків», — повідомили в офіційних джерелах.
За попередніми даними, постраждали 19 людей.
👉 Також нагадаємо, що нічна атака російських ударних дронів відбулася й в ніч проти 3 липня по всій території України. Загарбники випустили загалом 52 ударних безпілотники, серед яких — «Shahed-131/136» та безпілотники-імітатори різних типів.