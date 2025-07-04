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У ніч на 4 липня рф запустила по Україні 550 БпЛА та ракет

Денис Молотов
Денис Молотов
У ніч на 4 липня рф запустила по Україні 550 БпЛА та ракет

У ніч проти четверга, 4 липня, росія здійснила одну з наймасованіших атак по території України за весь час повномасштабної війни. За даними Повітряних сил ЗСУ, усього противник застосував 550 засобів повітряного нападу, серед яких — ракети, дрони та їхні імітатори.

📢 «Основним напрямком удару став Київ», — йдеться у повідомленні Повітряних сил.

📌 Характер і склад повітряної атаки

Ворог застосував:

  • 539 ударних БпЛА типу «Shahed» і дронів-імітаторів різних типів;
  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 Кинджал;
  • 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
  • 4 крилаті ракети Іскандер-К.
☝️ Робота ППО: 478 повітряних цілей знешкоджено

У ніч на 4 липня рф запустила по Україні 550 БпЛА та ракетСтаном на 08:00, українські сили протиповітряної оборони знищили 478 засобів повітряного нападу.
З них:

  • 268 БпЛА «Shahed» знищено вогневими засобами;
  • 208 дронів було подавлено засобами радіоелектронної боротьби або втрачено локаційно;
  • 2 крилаті ракети Іскандер-К знищено засобами ППО.

Загалом 270 цілей були знищені саме вогневими засобами.

📌 Наслідки: влучання та уламки в різних регіонах

Відомо про влучання у восьми локаціях, куди поцілили дев’ять ракет та 63 безпілотники. У ще 33 локаціях зафіксовано падіння уламків збитих повітряних об’єктів.

📢 «Під час атаки Київ зазнав масованого обстрілу — в кількох районах зафіксовано пожежі через падіння уламків», — повідомили в офіційних джерелах.

За попередніми даними, постраждали 19 людей.

👉 Також нагадаємо, що нічна атака російських ударних дронів відбулася й в ніч проти 3 липня по всій території України. Загарбники випустили загалом 52 ударних безпілотники, серед яких — «Shahed-131/136» та безпілотники-імітатори різних типів.

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