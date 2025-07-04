У ніч на 4 липня рф запустила по Україні 550 БпЛА та ракет

У ніч проти четверга, 4 липня, росія здійснила одну з наймасованіших атак по території України за весь час повномасштабної війни. За даними Повітряних сил ЗСУ, усього противник застосував 550 засобів повітряного нападу, серед яких — ракети, дрони та їхні імітатори.

📢 «Основним напрямком удару став Київ», — йдеться у повідомленні Повітряних сил.

📌 Характер і склад повітряної атаки

Ворог застосував:

539 ударних БпЛА типу «Shahed» і дронів-імітаторів різних типів;

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 Кинджал;

6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

4 крилаті ракети Іскандер-К.

☝️ Робота ППО: 478 повітряних цілей знешкоджено

Станом на 08:00, українські сили протиповітряної оборони знищили 478 засобів повітряного нападу.

З них:

268 БпЛА «Shahed » знищено вогневими засобами;

знищено вогневими засобами; 208 дронів було подавлено засобами радіоелектронної боротьби або втрачено локаційно;

було подавлено засобами радіоелектронної боротьби або втрачено локаційно; 2 крилаті ракети Іскандер-К знищено засобами ППО.

Загалом 270 цілей були знищені саме вогневими засобами.

📌 Наслідки: влучання та уламки в різних регіонах

Відомо про влучання у восьми локаціях, куди поцілили дев’ять ракет та 63 безпілотники. У ще 33 локаціях зафіксовано падіння уламків збитих повітряних об’єктів.

📢 «Під час атаки Київ зазнав масованого обстрілу — в кількох районах зафіксовано пожежі через падіння уламків», — повідомили в офіційних джерелах.

За попередніми даними, постраждали 19 людей.

👉 Також нагадаємо, що нічна атака російських ударних дронів відбулася й в ніч проти 3 липня по всій території України. Загарбники випустили загалом 52 ударних безпілотники, серед яких — «Shahed-131/136» та безпілотники-імітатори різних типів.