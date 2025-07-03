Четвер, 3 Липня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Масована нічна атака дронів: Повітряні сили повідомили про результати

Денис Молотов
Денис Молотов
Масована нічна атака дронів: Повітряні сили повідомили про результати

Масована нічна атака російських ударних дронів відбулася в ніч проти 3 липня по всій території України. Загарбники випустили загалом 52 ударних безпілотники, серед яких — «Shahed-131/136» та безпілотники-імітатори різних типів. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України у ранковому зведенні.

📢 «Станом на 08:00 силами протиповітряної оборони вдалося знищити 40 ворожих дронів Shahed та інших типів. З них 22 було збито вогневими засобами ураження, ще 18 втратили локацію внаслідок дії систем радіоелектронної боротьби (РЕБ)», – йдеться у повідомленні.

Зафіксовано влучання дронів у семи локаціях країни, а також падіння уламків збитих БпЛА на ще одній території.

Масована нічна атака дронів: Повітряні сили повідомили про результати🛑 Найбільше постраждав південь та схід України — саме тут було задіяно основні сили ППО. Ворог продовжує терористичну тактику атак по мирному населенню та об’єктах критичної інфраструктури.

☝️ Нагадаємо, під час цієї атаки Одеса також зазнала удару: дрон влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок. Пожежі спалахнули на сьомому, восьмому та дев’ятому поверхах. Постраждали щонайменше четверо людей, частина з яких отримали опіки та отруєння чадним газом.

👉 Також повідомлялось, що в четвер, 3 липня, близько 9:00 ранку зафіксовано удар дронів по Полтаві. Російські ударні безпілотники влучили у будівлю територіального центру комплектування (ТЦК та СП).

- Реклама-

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
- Реклама-

НОВИНИ ТИЖНЯ

США призупиняють постачання ракет та боєприпасів Україні – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Підписано мирну угоду між Руандою та ДР Конго

ПОЛІТИКА

Смертельне зіткнення Renault і MAN на Хмельниччині

ПОДІЇ

Після рейсів на росію: біля Лівії вибухнув нафтовий танкер

ПОДІЇ

Загинув льотчик F-16 Максим Устименко під час відбиття атаки рф

ВАЖЛИВО

Вашингтон і москва зберігають канал комунікації розвідок

ПОДІЇ

Зеленський затвердив бюджетні зміни для реалізації угоди про надра

ВЛАДА

На фронті відбулось 117 боєзіткнень, 53 з яких на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Суд підтвердив легітимність виборів у Польщі

ПОЛІТИКА

Трамп підтримав ініціативу санкцій проти росії — Грем

ВАЖЛИВО
Завантажити більше
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"