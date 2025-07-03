Масована нічна атака дронів: Повітряні сили повідомили про результати

Масована нічна атака російських ударних дронів відбулася в ніч проти 3 липня по всій території України. Загарбники випустили загалом 52 ударних безпілотники, серед яких — «Shahed-131/136» та безпілотники-імітатори різних типів. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України у ранковому зведенні.

📢 «Станом на 08:00 силами протиповітряної оборони вдалося знищити 40 ворожих дронів Shahed та інших типів. З них 22 було збито вогневими засобами ураження, ще 18 втратили локацію внаслідок дії систем радіоелектронної боротьби (РЕБ)», – йдеться у повідомленні.

Зафіксовано влучання дронів у семи локаціях країни, а також падіння уламків збитих БпЛА на ще одній території.

🛑 Найбільше постраждав південь та схід України — саме тут було задіяно основні сили ППО. Ворог продовжує терористичну тактику атак по мирному населенню та об’єктах критичної інфраструктури.

☝️ Нагадаємо, під час цієї атаки Одеса також зазнала удару: дрон влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок. Пожежі спалахнули на сьомому, восьмому та дев’ятому поверхах. Постраждали щонайменше четверо людей, частина з яких отримали опіки та отруєння чадним газом.

👉 Також повідомлялось, що в четвер, 3 липня, близько 9:00 ранку зафіксовано удар дронів по Полтаві. Російські ударні безпілотники влучили у будівлю територіального центру комплектування (ТЦК та СП).