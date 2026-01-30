Субота, 31 Січня, 2026
ПОДІЇ

У москві школяр убив співробітника «роскомнагляду» в будівлі відомства

Денис Молотов
У москві школяр убив співробітника «роскомнагляду» в будівлі відомства 200

У москві на росії стався резонансний злочин — вбивство співробітника «роскомнагляду» (РНК) безпосередньо в будівлі відомства. Про це повідомили проєкти ВЧК-ОГПУ та Rucriminal.info та телеграм-ресурс ASTRA.

За їхніми даними, 19 січня на прохідній «роскомнагляду» було смертельно поранено працівника відомства Олексія Бєляєва, який, за інформацією журналістів, відповідав за блокування та уповільнення інтернет-трафіку на росії.

📢 За підозрою у злочині затримали 16-річного школяра, на ім’я Артем. Після інциденту на місце прибули співробітники ФСБ, а інформацію про справу згодом засекретили.

Про вбивство стало відомо публічно лише після дописів жінки, на ім’я Інна, яка зверталася по допомогу для свого сина. За її словами, підлітка звинувачують у вбивстві співробітника «роскомнагляду». Згодом ці публікації були видалені.

Слідство стверджує, що напад було скоєно з мотивів політичної та ідеологічної ненависті. За версією силовиків, підліток нібито заздалегідь готувався до нападу та виступав проти діяльності «роскомнагляду». У грудні він, за даними слідства, приходив до будівлі відомства на Китайгородському проїзді й оглядав територію.

☝️ Журналісти зазначають, що Артем вів YouTube-канал, цікавився іграми та анімацією. У школі, за інформацією ВЧК-ОГПУ, він добре навчався, однак не мав близького кола спілкування та з певного часу перестав відвідувати заняття.

Окремо проєкт ASTRA, проаналізувавши злиті бази даних, виявив, що ІПН Олексія Бєляєва перестав бути дійсним 19 січня — у день ймовірного вбивства, що опосередковано підтверджує факт його загибелі.

☝️ Нагадаємо, раніше в москві, 22 грудня, стався вибух, унаслідок якого загинув начальник управління оперативної підготовки Генерального штабу ЗС рф генерал-лейтенант Фаніл Сарваров.

👉 Також раніше повідомлялось, що на росії в місті Нижньокамськ (Татарстан) стався напад у ліцеї. Підліток із ножем поранив працівницю навчального закладу.

