У Луганській ОВА розглянули нові бізнес-ідеї для релокованих підприємців

Ідеї для бізнесу розглянули разом із луганськими підприємцями під час чергової зустрічі у форматі «Діалогу з бізнесом». Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) в четвер, 11 вересня.

📢 «Ця тема має особливе значення для релокованих підприємств Луганської області. В умовах війни підприємці проявляють стійкість та готовність починати все заново, відновлювати свою справу на нових територіях, створювати робочі місця та підтримувати економіку країни. Цей шлях потребує додаткових знань, ресурсів та підтримки», – наголосив перший заступник голови облдержадміністрації Олексій Смирнов.

Підприємці отримали поради щодо того, як правильно формувати бізнес-ідеї та розробляти бізнес-план. Голова Кремінської районної громадської організації «Кремінська бізнес-асоціація» Андрій Сімонов поділився власним досвідом і докладно розповів про ключові складові бізнес-плану. Він звернув увагу на те, що якісний бізнес-план є важливою передумовою успішного старту справи.

Окремо Сімонов підкреслив важливість грантового фінансування для розвитку бізнесу в умовах війни. Він представив перелік грантодавців, які нині працюють в Україні, та закликав підприємців активніше шукати можливості для залучення коштів на реалізацію своїх ідей.

☝️ Учасники заходу також почули рекомендації від директора Департаменту економічного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності Луганської ОВА Ігоря Куденко. Він нагадав, що триває опитування місцевих підприємців щодо напрямів підтримки під час релокації бізнесу.

📢 «Закликаємо всіх активно брати участь у цьому опитуванні. Це дозволить нам краще вивчити потреби бізнесу, який постраждав від війни, та використати ці дані для створення ефективних програм відновлення», – зазначив Куденко.

Організатори наголосили, що такі зустрічі є важливим майданчиком для обміну досвідом та пошуку практичних рішень. Саме у співпраці державних структур, підприємців і громадських організацій формується стратегія відновлення економічного потенціалу регіону.

Учасникам надали доступ до корисних матеріалів 👇:

Презентація «Від ідеї до бізнесу»: 👉 переглянути

Опитування суб’єктів господарювання області щодо напрямів підтримки в умовах релокації: 👉 пройти

Завдяки подібним ініціативам підприємці Луганщини отримують можливість не лише ділитися власним досвідом, але й отримувати знання та інструменти для втілення нових ідей у реаліях воєнного часу.

1 з 3

☝️ Також нагадаємо, що підприємці Луганської області отримали роз’яснення щодо нових умов ведення бізнесу під час воєнного стану. Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) поінформувала, що відтепер вони можуть скористатися мораторієм на фінансові зобов’язання, який дозволяє не здійснювати нарахування та сплату коштів за договорами кредитів і позик.