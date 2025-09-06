Підприємці Луганщини можуть скористатися мораторієм на фінансові зобов’язання під час воєнного стану

Підприємці Луганської області отримали роз’яснення щодо нових умов ведення бізнесу під час воєнного стану. Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) поінформувала, що відтепер вони можуть скористатися мораторієм на фінансові зобов’язання, який дозволяє не здійснювати нарахування та сплату коштів за договорами кредитів і позик. Про це було повідомлено в п’ятницю, 5 вересня.

Нові правила для бізнесу та суб’єктів господарювання стосовно кредитування та лізингу в умовах воєнного стану обговорені із бізнес-спільнотою Луганщини у форматі «Діалогу з бізнесом».

Учасникам заходу пояснили положення Закону №4340-IX, який вносить зміни до Цивільного кодексу України. Згідно з ним, запроваджуються механізми для більшої прозорості та справедливості під час виконання фінансових зобов’язань у період воєнного стану.

📢 «Названий закон вносить зміни до Цивільного кодексу України та визначає нові правила, які мають захистити позичальників і лізингоодержувачів, забезпечити більш прозорі та справедливі умови виконання фінансових зобов’язань у період дії воєнного стану. Тож, наші підприємці можуть скористатися наданими інструментами для збереження і розвитку своєї діяльності», – зазначила заступниця голови Луганської обласної державної адміністрації Наталія Романенко.

Представник Південно-Східного міжрегіонального центру з надання безоплатної правничої допомоги підкреслив, що цей закон набув чинності 10 серпня. Його основна мета – запобігти надмірному фінансовому навантаженню на підприємців у період активних бойових дій і тим самим зберегти їхню господарську діяльність.

Відповідно до закону, діє мораторій на фінансові зобов’язання за кредитними договорами чи позиками. Це включає основну суму кредиту, відсотки, комісії та інші платежі. Однак скористатися мораторієм можуть лише ті підприємці, які відповідають певним вимогам.

Серед умов застосування мораторію:

сукупний дохід позичальника за 2021 рік не перевищує суму, еквівалентну 50 млн €;

договір кредиту або позики було укладено до набуття чинності Законом №4340-IX;

виконання зобов’язання забезпечено іпотекою чи заставою обладнання, нерухомого майна або устаткування, що станом на дату подання заяви знаходяться на території активних бойових дій. Перелік таких територій визначено наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28.02.2025 №376.

Крім того, Наталія Романенко звернула увагу бізнес-спільноти Луганщини на появу цифрового сервісу «СтопТиск», створеного Офісом Генерального прокурора. Цей інструмент дозволяє підприємцям повідомляти про випадки незаконного тиску з боку правоохоронних органів. Система передбачає верифікацію скарг, їхню класифікацію та оперативне реагування, що має посилити захист підприємців у складний час.

Завдяки запровадженню закону та додатковим цифровим інструментам, бізнес Луганської області отримує можливість зберегти фінансову стабільність і водночас захистити свої права.

