У Києві зникло водопостачання через аварію в енергосистемі

У всіх районах Києва було відсутнє водопостачання. Про це повідомив «Київводоканал» у Facebook у суботу, 31 січня.

📢 «У зв’язку з аварією в енергосистемі наразі відсутнє водопостачання в усіх районах міста.

На цей момент енергетики спільно з фахівцями Київводоканалу працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електроживлення об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства та повернути водопостачання киянам», — йдеться у повідомленні.

☝️ У компанії зазначили, що додатково інформуватимуть про подальший розвиток ситуації та терміни відновлення послуг.

Нагадаємо, нині в Києві та низці областей діють аварійні відключення електроенергії. У столиці також зупинено рух метрополітену через низьку напругу в мережі.

Раніше повідомлялося, що 30 січня у семи областях України фіксувалися відключення світла через російські обстріли та негоду — ожеледь і пориви вітру.