У Києві знову спостерігається забрудненість повітря – КМДА

Станом на ранок суботи, у Києві спостерігається середній рівень забрудненості повітря. Про це інформує Київська міська державна адміністрація (КМДА) 21 вересня.

📢 «Станом на 08:00 рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві середній. Радіаційний фон у всьому місті – у нормі», – повідомляється у заяві.

Згідно з даними стаціонарних пунктів моніторингу на правому та лівому березі Дніпра, загальний індекс якості повітря в столиці коливається від 55 до 68, що вказує на середній рівень забруднення.

Одночасно, за даними моніторингу IQair, Київ посідає 14-те місце у світі за рівнем забрудненості повітря.

👉 Варто зазначити, що 20 вересня у Києві спостерігалося різке погіршення якості повітря внаслідок пожеж у лісових масивах Київської області. Забруднення перевищувало норму у п’ять разів. Протягом дня столиця очолювала список міст світу за рівнем забрудненості.

Лише під вечір якість повітря в Києві покращилася, і рівень забруднення оцінювався як низький.