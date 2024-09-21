Субота, 21 Вересня, 2024
24.3 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИСУСПІЛЬСТВОУ Києві знову спостерігається забрудненість повітря - КМДА
СУСПІЛЬСТВО

У Києві знову спостерігається забрудненість повітря – КМДА

Денис Молотов
Денис Молотов
У Києві знову спостерігається забрудненість повітря - КМДА

Станом на ранок суботи, у Києві спостерігається середній рівень забрудненості повітря. Про це інформує Київська міська державна адміністрація (КМДА) 21 вересня.

📢 «Станом на 08:00 рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві середній. Радіаційний фон у всьому місті – у нормі», – повідомляється у заяві.

Згідно з даними стаціонарних пунктів моніторингу на правому та лівому березі Дніпра, загальний індекс якості повітря в столиці коливається від 55 до 68, що вказує на середній рівень забруднення.

Одночасно, за даними моніторингу IQair, Київ посідає 14-те місце у світі за рівнем забрудненості повітря.

👉 Варто зазначити, що 20 вересня у Києві спостерігалося різке погіршення якості повітря внаслідок пожеж у лісових масивах Київської області. Забруднення перевищувало норму у п’ять разів. Протягом дня столиця очолювала список міст світу за рівнем забрудненості.

Лише під вечір якість повітря в Києві покращилася, і рівень забруднення оцінювався як низький.

Попередня стаття
План Перемоги є мостом до Саміту миру – Зеленський
Наступна стаття
Не лише фортифікації: як забезпечується безпека та оборона на Київщині
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

На росії горить база ПВК «Вагнер» – соцмережі

ПОДІЇ

Не лише фортифікації: як забезпечується безпека та оборона на Київщині

ПОДІЇ

План Перемоги є мостом до Саміту миру – Зеленський

ВЛАДА

Графіків відключень не планується, через обстріли і бойові дії були знеструмлення у 5 областях – Міненерго

ПОДІЇ

Після дронової атаки на складах боєприпасів у двох областях рф повідомляють про пожежі і детонацію, вибухи чули і в Криму

ПОДІЇ

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 123 ворожих атаки, найінтенсивніші бої на Курахівському напрямку

ПОДІЇ

Фейк: У Польщі немає куди поселити постраждалих від повені через українських біженців

СТОПФЕЙК

Сибіга підбив підсумки турне сусідніми країнами: є домовленості, які відчує ворог

ПОДІЇ

Європейський Союз надасть Україні кредит €35 млрд

ЕКОНОМІКА

Київ був на першому місці у світі за рівнем забруднення повітря

СУСПІЛЬСТВО
Завантажити більше

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ