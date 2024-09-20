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Київ був на першому місці у світі за рівнем забруднення повітря

Денис Молотов
Денис Молотов
Київ був на першому місці у світі за рівнем забруднення повітря

Київ опинився на першому місці серед міст Світу за рівнем забруднення повітря, згідно з даними моніторингу від IQair. Рівень концентрації часток пилу у повітрі столиці перевищує норму у 17,5 раза. Моніторинг відбувається у режимі реального часу, тому на 14:00 годину 20 вересня Київ перебував вже на 14 місці за рівнем забруднення повітря серед великих міст Світу.

На другому місці за рівнем забруднення повітря перебувала столиця Єгипту Каїр, а третю сходинку займає Джакарта, столиця Індонезії. Серед інших країн з найвищими показниками забруднення повітря – Бангладеш, Індія, Пакистан, Конго, Малайзія, Велика Британія та Уганда.

Система IQair базується на даних понад 500 000 державних станцій моніторингу та датчиків, які відстежують якість повітря.

Київ був на першому місці у світі за рівнем забруднення повітря

👉 Нагадаємо, 20 вересня КМДА попередила про погіршення стану повітря в Києві, що пов’язане з пожежами в екосистемах Київської області.

📌 Раніше, 6 вересня, у столиці також фіксували тимчасове погіршення якості повітря через пожежі торфу на загальній площі 3,74 га у Броварському районі Київщини.

📌 Також 3 вересня повідомлялось, що загоряння торфовищ у Броварському районі поблизу Києва спричинило тимчасове погіршення якості повітря. Поширився неприємний запах в столиці України. Як зазначали у Київській міській держадміністрації (КМДА), тимчасове зниження якості повітря пов’язане з пожежами в природних екосистемах.

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