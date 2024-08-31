У Києві велика пожежа на даху п’ятиповерхового житлового будинку – ДСНС

У суботу, 31 серпня, в Солом’янському районі Києва сталася масштабна пожежа на даху п’ятиповерхового житлового будинку. Про це повідомляють КМДА, КМВА, Патрульна поліція Києва та ДСНС України.

📢 «В Солом’янському районі на даху п’ятиповерхового житлового будинку спалахнула пожежа. Ранг пожежі 2», – зазначається у повідомленні КМВА.

За попередньою інформацією, наданою КМДА, вогонь охопив дах житлової будівлі на вулиці Авіаконструктора Антонова, а площа займання сягнула приблизно 700 квадратних метрів.

Рятувальники отримали повідомлення про пожежу о 13:10, і на місце події негайно виїхали 60 співробітників ДСНС із 16 одиницями техніки. Станом на 14:15, пожежу вдалося локалізувати.

Через інцидент рух транспорту на вулицях Авіаконструктора Антонова та Волинській було суттєво ускладнено, про що повідомила Патрульна поліція Києва.

📢 «На місці екстрені служби ліквідовують загоряння. Патрульні забезпечують регулювання дорожнього руху. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!», – звернулись правоохоронці до містян.

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👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Героям України, які отримали це почесне звання за вчинення визначного геройського вчинку, може бути надано одноразову адресну допомогу у формі житлового приміщення для постійного проживання. У разі їхньої загибелі це право перейде до членів їхніх сімей.