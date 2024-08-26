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Героям України буде надано житло. Підписано указ

Денис Молотов
Денис Молотов
Героям України буде надано житло. Підписано указ

Героям України, які отримали це почесне звання за вчинення визначного геройського вчинку, може бути надано одноразову адресну допомогу у формі житлового приміщення для постійного проживання. У разі їхньої загибелі це право перейде до членів їхніх сімей. Відповідний указ президента №596/2024 було опубліковано на офіційному сайті глави держави в понеділок, 26 серпня.

📢 «Особам, яким присвоєно звання Герой України із врученням ордена “Золота Зірка”, може надаватися одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання незалежно від перебування таких осіб на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов. У разі присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” посмертно або в разі смерті особи, якій присвоєно звання Герой України із врученням ордена “Золота Зірка”, одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання може надаватися членам сімей таких осіб незалежно від перебування таких осіб на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов», – зазначається в указі.

Згідно з документом, надання житлових приміщень відбуватиметься за рахунок коштів Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, розвідувальних органів, Служби безпеки. А також Управління державної охорони України, в яких служать або служили нагороджені особи.

Указ набирає чинності з моменту його офіційного опублікування.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №596/2024

👉 Варто нагадати, що шостий президент України Володимир Зеленський нагородив державними відзнаками 355 українських захисників, з яких 220 — посмертно.

📌 Також раніше було повідомлено, що Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду. За цей документ, зареєстрований під номером №0285, проголосували 281 народний депутат.

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