Героям України буде надано житло. Підписано указ

Героям України, які отримали це почесне звання за вчинення визначного геройського вчинку, може бути надано одноразову адресну допомогу у формі житлового приміщення для постійного проживання. У разі їхньої загибелі це право перейде до членів їхніх сімей. Відповідний указ президента №596/2024 було опубліковано на офіційному сайті глави держави в понеділок, 26 серпня.

📢 «Особам, яким присвоєно звання Герой України із врученням ордена “Золота Зірка”, може надаватися одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання незалежно від перебування таких осіб на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов. У разі присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” посмертно або в разі смерті особи, якій присвоєно звання Герой України із врученням ордена “Золота Зірка”, одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання може надаватися членам сімей таких осіб незалежно від перебування таких осіб на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов», – зазначається в указі.

Згідно з документом, надання житлових приміщень відбуватиметься за рахунок коштів Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, розвідувальних органів, Служби безпеки. А також Управління державної охорони України, в яких служать або служили нагороджені особи.

Указ набирає чинності з моменту його офіційного опублікування.

👉 Варто нагадати, що шостий президент України Володимир Зеленський нагородив державними відзнаками 355 українських захисників, з яких 220 — посмертно.

📌 Також раніше було повідомлено, що Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду. За цей документ, зареєстрований під номером №0285, проголосували 281 народний депутат.