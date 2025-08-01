П’ятниця, 1 Серпня, 2025
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Трамп підтвердив, що знову послав Віткоффа на росію

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп підтвердив, що знову послав Віткоффа на росію

Президент США Дональд Трамп заявив, що його спеціальний представник Стів Віткофф знову вирушить до російської федерації. Про це він повідомив журналістам під час брифінгу, який відбувся 30 липня в Овальному кабінеті Білого дому.

📢 «Він їде до росії, хочете вірте, хочете ні», – прокоментував Трамп, зазначивши, що візит заплановано після завершення поїздки Віткоффа на Близький Схід.

☝️ Подробиці майбутньої поїздки американського спецпредставника наразі не оприлюднюються. Також не повідомляється, хто саме входитиме до складу делегації чи з ким саме плануються переговори на росії.

Під час тієї ж зустрічі з пресою Трамп згадав і про можливість запровадження нових санкцій проти роосії, проте висловив сумнів у тому, що подібні заходи здатні вплинути на російського диктатора володимира путіна.

Відомо, що Стів Віткофф вже неодноразово відвідував росію у квітні цього року. Тоді він мав зустріч з російським послом з інвестиційних питань кирилом дмитрієвим, а також провів розмову з путіним.

📌 Після цього кремль відмовився розглядати запропонований Віткоффом мирний план, підготовлений у співпраці з українською та європейською сторонами. Через це спецпредставник тоді відтермінував свою чергову поїздку до путіна.

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