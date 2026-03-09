У Харкові завершили пошукові роботи після російського удару

У Харкові завершили пошуково-рятувальні роботи в житловому будинку, куди в ніч на 7 березня влучила російська ракета. Внаслідок атаки загинули 10 людей, серед них двоє дітей. Про це 9 березня повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, рятувальна операція тривала понад дві доби.

📢 «Рятувальники метр за метром розбирали важкі бетонні конструкції», — зазначив очільник МВС.

Унаслідок удару загинули 10 людей, серед них:

7-річний хлопчик ;

13-річна дівчинка.

📢 «Це був цілеспрямований удар. Серед ночі, коли десятки родин — жителів цієї п’ятиповерхівки — спали», — написав Клименко.

Також 16 людей отримали поранення, серед них троє дітей.

Міністр повідомив, що з-під завалів деблокували фрагменти тіл, і їхня ідентифікація ще триває.

Після завершення основної рятувальної операції кінологи з пошуковими собаками продовжать роботу, адже зниклими безвісти залишаються ще чотири людини.

Унаслідок атаки пошкоджено близько двох десятків житлових будинків, а також: автомобілі, заклад освіти.

До ліквідації наслідків удару були залучені сотні фахівців. Зокрема, працювали:

рятувальники ДСНС із різних регіонів ;

кінологи ;

верхолази ;

інженерні підрозділи.

Крім того, психологи надали допомогу десяткам постраждалих і їхніх родичів.

За словами Клименка, роботу рятувальників ускладнювали постійні повітряні тривоги.

Він також повідомив, що російські війська також постійно повторно атакують рятувальників під час ліквідації наслідків ударів.

📢 «У Дніпрі знищено три автомобілі ДСНС, один — у Харкові. А сьогодні вранці на Полтавщині пошкоджено ще три автомобілі», — зазначив міністр.

Водночас за його словами, завдяки оновленим алгоритмам роботи особовий склад не постраждав.

Нагадаємо, російські війська вночі 7 березня завдали удару по житловому будинку у Харкові новітньою ракетою «Іздєліє-30».

За даними Головного управління розвідки, це крилата ракета з бойовою частиною масою близько 800 кг, здатна вражати цілі на відстані щонайменше 1500 км.