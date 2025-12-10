Середа, 10 Грудня, 2025
У Державній податковій службі пройшли масштабні обшуки НАБУ

Денис Молотов
У Державній податковій службі пройшли масштабні обшуки НАБУ

Обшуки НАБУ відбулися у центральному апараті Державної податкової служби України та в регіональних управліннях Хмельницької та Миколаївської областей. Про це інформує пресслужба Державної податкової служби (ДПС) 10 грудня.

У повідомленні вказано, що детективи Національного антикорупційного бюро провели низку слідчих дій щодо службових осіб територіальних управлінь:

📢 «Детективи НАБУ провели обшуки у службових осіб ГУ ДПС у Хмельницькій області та ГУ ДПС у Миколаївській області. Також слідчі дії відбувалися в центральному апараті ДПС», — зазначили у відомстві.

За даними ДПС, кримінальне провадження охоплює події, що мали місце у 2024 році та завершилися на початку 2025-го. Розслідування пов’язане з діяльністю ризикових підприємств, які, за версією слідства, могли використовуватися для формування фіктивного податкового кредиту або інших схем ухилення від оподаткування.

У пресслужбі наголосили, що податківці співпрацюють із детективами та сприяють розслідуванню:

📢 «Дані досудового розслідування та подробиці справи – компетенція правоохоронців. Керівництво та працівники ДПС повністю сприяють роботі антикорупційних органів», — зазначили у ДПС.

Водночас НАБУ поки що публічно не коментує слідчі дії та не розкриває деталей провадження.

☝️ Нагадаємо, що ВАКС 9 грудня обрав запобіжний захід народній депутатці Ганні Скороход, яку слідство підозрює у підбуренні до надання хабаря за застосування санкцій РНБО до приватної компанії.

