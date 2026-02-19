У Британії затримано молодшого брата короля Чарльза III

Британська поліція заарештувала Ендрю Маунтбеттен-Віндзора, відомого як колишній принц Ендрю та молодший брат короля Чарльза III, за підозрою у зловживанні посадовими повноваженнями (misconduct in public office). Про це повідомляє BBC News та низка інших британських і міжнародних видань 19 лютого 2026 року – у день 66-річчя Ендрю.

Поліція долини Темзи (Thames Valley Police) підтвердила арешт чоловіка віком близько 60 років у графстві Норфолк за підозрою у зловживанні посадовими повноваженнями. У заяві поліції зазначено, що проводяться обшуки за адресами в Норфолку та Беркширі, проте офіційно ім’я затриманого не називається. Водночас BBC, The Guardian, Reuters, The New York Times та інші авторитетні джерела з посиланням на власні джерела в поліції та королівському оточенні однозначно ідентифікують затриманого як Ендрю Маунтбеттен-Віндзора.

Зміст звинувачень

Зловживання посадовими повноваженнями – це серйозний злочин у британському праві, який передбачає умисне зловживання владою або службовим становищем, що завдає шкоди суспільним інтересам. У випадку Ендрю підозра пов’язана з його діяльністю як спеціального представника Великої Британії з питань торгівлі (trade envoy) у 2001–2011 роках. За даними слідства, він нібито передавав конфіденційну інформацію американському фінансисту Джеффрі Епштейну, засудженому за сексуальні злочини та торгівлю людьми (Епштейн помер у в’язниці у 2019 році).

Ця підозра випливає з останніх оприлюднених документів у справі Епштейна (так званих “Epstein files”). Вони містять свідчення, електронні листи та інші матеріали, що вказують на тісні ділові та особисті зв’язки Ендрю з Епштейном.

Раніше принц Ендрю вже позбавлений усіх військових звань, королівського патронату та титулу герцога Йоркського (рішення королеви Єлизавети II у 2022 році та подальше підтвердження королем Чарльзом III).

У 2022 році він також позасудово врегулював цивільний позов Вірджинії Джуффре про сексуальне насильство, виплативши компенсацію.

Реакція королівської родини та суспільства

Король Чарльз III у першій офіційній заяві після арешту брата зазначив, що «закон має йти своїм шляхом», висловивши «глибоку стурбованість» і запевнивши у повній співпраці з поліцією. Букінгемський палац утримався від подальших коментарів, посилаючись на триваюче розслідування.

Суспільство та ЗМІ відреагували неоднозначно: одні називають арешт «безпрецедентним ударом по монархії», інші – логічним продовженням скандалу з Епштейном.

Британські таблоїди та аналітики припускають, що справа може призвести до судового процесу. Це стане першим кримінальним переслідуванням члена королівської родини за останні десятиліття.

Ендрю Маунтбеттен-Віндзор наразі перебуває під вартою, проводяться обшуки в його резиденціях у Норфолку (Sandringham Estate) та Беркширі. Поліція не розголошує деталей. За британським законодавством підозрюваний у такому злочині може бути затриманий до 24–36 годин без пред’явлення обвинувачення. Після чого, суд може продовжити термін або відпустити під заставу.

1 з 5

Цей арешт став черговим ударом по репутації британської монархії після низки скандалів останніх років. Слідство триває, і подальші деталі, ймовірно, з’являться найближчим часом.