У Британії затримано молодшого брата короля Чарльза III

Британська поліція заарештувала Ендрю Маунтбеттен-Віндзора, відомого як колишній принц Ендрю та молодший брат короля Чарльза III, за підозрою у зловживанні посадовими повноваженнями (misconduct in public office). Про це повідомляє BBC News та низка інших британських і міжнародних видань 19 лютого 2026 року – у день 66-річчя Ендрю.
Поліція долини Темзи (Thames Valley Police) підтвердила арешт чоловіка віком близько 60 років у графстві Норфолк за підозрою у зловживанні посадовими повноваженнями. У заяві поліції зазначено, що проводяться обшуки за адресами в Норфолку та Беркширі, проте офіційно ім’я затриманого не називається. Водночас BBC, The Guardian, Reuters, The New York Times та інші авторитетні джерела з посиланням на власні джерела в поліції та королівському оточенні однозначно ідентифікують затриманого як Ендрю Маунтбеттен-Віндзора.
Зміст звинувачень
Зловживання посадовими повноваженнями – це серйозний злочин у британському праві, який передбачає умисне зловживання владою або службовим становищем, що завдає шкоди суспільним інтересам. У випадку Ендрю підозра пов’язана з його діяльністю як спеціального представника Великої Британії з питань торгівлі (trade envoy) у 2001–2011 роках. За даними слідства, він нібито передавав конфіденційну інформацію американському фінансисту Джеффрі Епштейну, засудженому за сексуальні злочини та торгівлю людьми (Епштейн помер у в’язниці у 2019 році).
Ця підозра випливає з останніх оприлюднених документів у справі Епштейна (так званих “Epstein files”). Вони містять свідчення, електронні листи та інші матеріали, що вказують на тісні ділові та особисті зв’язки Ендрю з Епштейном.
Раніше принц Ендрю вже позбавлений усіх військових звань, королівського патронату та титулу герцога Йоркського (рішення королеви Єлизавети II у 2022 році та подальше підтвердження королем Чарльзом III).
У 2022 році він також позасудово врегулював цивільний позов Вірджинії Джуффре про сексуальне насильство, виплативши компенсацію.
Реакція королівської родини та суспільства
Король Чарльз III у першій офіційній заяві після арешту брата зазначив, що «закон має йти своїм шляхом», висловивши «глибоку стурбованість» і запевнивши у повній співпраці з поліцією. Букінгемський палац утримався від подальших коментарів, посилаючись на триваюче розслідування.
Суспільство та ЗМІ відреагували неоднозначно: одні називають арешт «безпрецедентним ударом по монархії», інші – логічним продовженням скандалу з Епштейном.
Британські таблоїди та аналітики припускають, що справа може призвести до судового процесу. Це стане першим кримінальним переслідуванням члена королівської родини за останні десятиліття.
Ендрю Маунтбеттен-Віндзор наразі перебуває під вартою, проводяться обшуки в його резиденціях у Норфолку (Sandringham Estate) та Беркширі. Поліція не розголошує деталей. За британським законодавством підозрюваний у такому злочині може бути затриманий до 24–36 годин без пред’явлення обвинувачення. Після чого, суд може продовжити термін або відпустити під заставу.
Цей арешт став черговим ударом по репутації британської монархії після низки скандалів останніх років. Слідство триває, і подальші деталі, ймовірно, з’являться найближчим часом.