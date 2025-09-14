Туск про проросійські настрої в Польщі: політики мають зупинити це

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск звернувся до політиків країни з закликом протистояти зростанню проросійських настроїв, а не піддаватися їм. Про це він повідомив у соцмережі Х (колишній Twitter) у неділю, 14 вересня.

☝️ За словами прем’єра, нині в Польщі «зростає хвиля проросійських настроїв і ворожості до України». Ця тенденція, за його оцінкою, «створена кремлем на основі справжніх страхів і емоцій».

📢 Туск наголосив: «Роль політиків полягає в тому, щоб зупинити цю хвилю, а не піддаватися їй. Це випробування на патріотизм і зрілість для всього польського політичного класу».

Ці заяви пролунали на фоні останніх подій, коли до Польщі залетіло кілька російських ударних та розвідувальних безпілотників, що спричинили певну шкоду країні.

Одночасно почалися спільні російсько-білоруські навчання «Захід-2025», де агресори відпрацьовують сценарії нападу на країни НАТО, зокрема через Сувалкський коридор між Польщею та Литвою.

Туск також підтвердив намір налагодити співпрацю з Україною у розробці систем для збиття ворожих дронів. Він зазначив, що українські системи є одними з найефективніших у цьому напрямі.

☝️ Окрім цього, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відзначив суттєвий прогрес у вирішенні «чутливих питань національної пам’яті» між Україною та Польщею. Про це дипломат повідомив на спільній пресконференції з польським колегою Радославом Сікорським у Києві.