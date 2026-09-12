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Аварія поїзда у Франції: 44 постраждалих у Нормандії

Денис Молотов
Денис Молотов
Аварія поїзда у Франції: 44 постраждалих у Нормандії 002
Фото з відкритих джерел / 12.09.2026

Увечері 11 вересня в Нормандії на північному заході Франції зійшов із рейок регіональний поїзд сполученням Руан — Кан. Постраждали 44 людини, серед них — 18-річна дівчина, яка потребувала невідкладної допомоги.

За уточненими даними, у поїзді перебували 186 пасажирів. Про це повідомляє AFP з посиланням на місцеву владу та прокуратуру.

Поїзд зійшов із рейок близько 19:45 поблизу комуни Клеон у департаменті Приморська Сена. Аварія сталася між станціями Турвіль та Ельбеф-Сент-Обен, на південь від Руана.

До рятувальної операції залучили 130 пожежників, п’ять медичних команд і 80 транспортних засобів.

18-річну пасажирку гелікоптером доправили до університетської лікарні Руана. Ще 43 постраждалим надали допомогу з менш терміновими медичними показаннями.

Пасажирів, які не зазнали травм, перевезли до приміщення, наданого місцевою владою Клеона.

Поліція перевіряє обставини сходження з рейок

На колії знайшли фрагмент рейки. За повідомленням Associated Press із посиланням на французьку поліцію, слідчі перевіряють можливий зв’язок цієї знахідки з аварією.

Вони встановлюють, чи сталося сходження з рейок випадково, чи внаслідок навмисного втручання. Остаточну причину аварії поки не встановлено.

Розслідування проводить судова поліція Руана. Залізничний оператор SNCF заявив про готовність надати слідству необхідну допомогу.

Після аварії на маршруті Руан — Кан організували автобуси на заміну поїздам. Залізничники готуються до підняття рухомого складу після дозволу прокуратури на проведення робіт.

👉 Також нагадаємо, що у лікарні в Сумах померли дві жінки, які зазнали тяжких поранень під час російської атаки на потяг у Сумському районі. Удар стався 8 вересня. Про смерть постраждалих 9 вересня повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

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