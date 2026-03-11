Туристи, а не офіційні особи: МЗС спростувало статус «угорської делегації»

Державний секретар Міністерства енергетики Угорщини Габор Чепек прямує до Києва, щоб обговорити можливість «запуску нафтопроводу Дружба». Про це свідчить заява самого Чепека, оприлюднена на його сторінці у Facebook.

📢 «В дорозі до Києва!» – написав угорський посадовець.

За його словами, група угорських представників, яку він називає «делегацією», вирушила до України для проведення переговорів щодо запуску нафтопроводу «Дружба», а також для оцінки технічного стану трубопроводу.

Чепек уточнив, що під час поїздки плануються консультації не лише з представниками українського уряду, а й із представником Європейської комісії.

📢 «Ця нафта є власністю Угорщини, на неї не поширюються санкції ЄС чи США. Ця нафта належить нам», – заявив чиновник.

За його словами, разом із ним до України прибули ще кілька угорських посадовців та експертів.

☝️ Серед них:

фахівець нафтової промисловості;

• державний посадовець з досвідом у сфері міжнародних відносин;

• аналітик енергетичного ринку.

Перед поїздкою до України угорська група провела переговори у Братиславі. Там відбулися зустрічі з представниками словацького енергетичного сектору та уряду Словаччини.

Водночас у Міністерстві закордонних справ (МЗС) України заявили, що група угорських громадян не має офіційного статусу делегації.

Речник МЗС Георгій Тихий підтвердив, що угорські громадяни дійсно перетнули український кордон, однак зробили це за стандартною процедурою безвізового режиму для громадян країн Шенгенської зони.

📢 «Ми знаємо, що сьогодні вранці на територію України заїхала група громадян Угорщини за загальними правилами для всіх громадян країн Шенгенської зони, користуючись безвізом. Будь-які особи з туристичною метою можуть саме так заїхати в Україну з країн Шенгену. На території України ця група осіб не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей, тож точно некоректно називати їх “делегацією”», – сказав він журналістам.

Він також зазначив, що громадяни інших держав можуть перебувати в Україні, якщо дотримуються чинних правил в’їзду та перебування.

Тим часом у Будапешті раніше робили жорсткі заяви щодо ситуації навколо нафтопроводу. Зокрема, міністр будівництва та транспорту Угорщини Янош Лазар заявляв, що захоплення українських інкасаторів та вилучення грошей було здійснено через «блокування» роботи трубопроводу «Дружба». Він також припустив, що подібні дії можуть повторитися і в майбутньому.