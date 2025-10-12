Троїцька громада виплатила військовим понад 2 мільйони гривень допомоги

Понад 2 мільйони гривень було спрямовано Троїцькою селищною територіальною громадою на виплати військовим, ветеранам, пораненим, сім’ям загиблих та звільненим із полону захисникам. Про це поінформувала Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

За Програмою соціального захисту населення Троїцької селищної територіальної громади на 2025–2027 роки поточні видатки на звітну дату становлять 1 мільйон 873 тисячі 800 гривень.

Згідно з офіційними даними:

✔️ 1 мільйон 638 тисяч гривень (по 13 тисяч гривень на особу) виплачено 126 ветеранам із громади до Дня захисників і захисниць України.

✔️ Ще 80 тисяч гривень спрямовано на лікування вісьмом учасникам бойових дій, які зазнали поранень (по 10 тисяч гривень кожному).

✔️ Окрім цього, 30 тисяч гривень отримали троє осіб з інвалідністю внаслідок війни (по 10 тисяч гривень кожна).

✔️ Додатково 75 тисяч гривень виділено трьом військовослужбовцям, мобілізованим у 2025 році (по 25 тисяч гривень кожному).

✔️ Також 10 тисяч гривень виплачено члену сім’ї загиблого Захисника. А 40 тисяч гривень — двом військовим, які повернулися з полону (по 20 тисяч гривень кожному).

За Програмою одноразової соціальної матеріальної підтримки Захисників і Захисниць, які беруть або брали участь у бойових діях, пов’язаних із повномасштабною агресією росії проти України, на 2024–2026 роки кошти отримали 23 учасники бойових дій на загальну суму 276 тисяч гривень.

Також зазначається, що з усіма звільненими з полону Захисниками громади підтримується постійний зв’язок.

Крім того, цьогоріч 14 дітей військових із Троїцької громади відпочили в оздоровчих таборах Івано-Франківської області та на Закарпатті.

📢 «Дитина загиблого військового побувала в Карпатах, ще одна — у Латвії в межах культурно-освітнього обміну», — йдеться в повідомленні.

