Неділя, 12 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Троїцька громада виплатила військовим понад 2 мільйони гривень допомоги

Денис Молотов
Денис Молотов
Троїцька громада виплатила військовим понад 2 мільйони гривень допомоги

Понад 2 мільйони гривень було спрямовано Троїцькою селищною територіальною громадою на виплати військовим, ветеранам, пораненим, сім’ям загиблих та звільненим із полону захисникам. Про це поінформувала Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

За Програмою соціального захисту населення Троїцької селищної територіальної громади на 2025–2027 роки поточні видатки на звітну дату становлять 1 мільйон 873 тисячі 800 гривень.

Згідно з офіційними даними:

✔️ 1 мільйон 638 тисяч гривень (по 13 тисяч гривень на особу) виплачено 126 ветеранам із громади до Дня захисників і захисниць України.

✔️ Ще 80 тисяч гривень спрямовано на лікування вісьмом учасникам бойових дій, які зазнали поранень (по 10 тисяч гривень кожному).

✔️ Окрім цього, 30 тисяч гривень отримали троє осіб з інвалідністю внаслідок війни (по 10 тисяч гривень кожна).

✔️ Додатково 75 тисяч гривень виділено трьом військовослужбовцям, мобілізованим у 2025 році (по 25 тисяч гривень кожному).

✔️ Також 10 тисяч гривень виплачено члену сім’ї загиблого Захисника. А 40 тисяч гривеньдвом військовим, які повернулися з полону (по 20 тисяч гривень кожному).

За Програмою одноразової соціальної матеріальної підтримки Захисників і Захисниць, які беруть або брали участь у бойових діях, пов’язаних із повномасштабною агресією росії проти України, на 2024–2026 роки кошти отримали 23 учасники бойових дій на загальну суму 276 тисяч гривень.

Також зазначається, що з усіма звільненими з полону Захисниками громади підтримується постійний зв’язок.

Крім того, цьогоріч 14 дітей військових із Троїцької громади відпочили в оздоровчих таборах Івано-Франківської області та на Закарпатті.

📢 «Дитина загиблого військового побувала в Карпатах, ще одна — у Латвії в межах культурно-освітнього обміну», — йдеться в повідомленні.

👉 Також нагадаємо, що Коломийчиська громада продовжує активно підтримувати українських військових, ветеранів і їхні сім’ї. Було спрямовано значні кошти з місцевого бюджету на соціальні та оборонні ініціативи.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

рф вербує до 25 тисяч кубинців для війні проти України

ПОЛІТИКА

На росії у Клинцях після удару по ТЕЦ зникло світло та опалення

ВІЙНА

На росії Бєлгород в темряві: блекаут після атаки на енергетику

ПОДІЇ

На фронті відбулося 172 бойових зіткнення, окупанти застосували 3382 дрони-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

Третина боїв – на Покровському напрямку: Генштаб повідомив про 113 зіткнень

ВІЙНА

СБУ влаштували окупантам «спекотний» вересень на Луганщині

ЛУГАНЩИНА

Слов’янськ під обстрілом: росіяни скинули дві авіабомби, є поранені

ВАЖЛИВО

Луганська область бере участь у створенні державної політики реінтеграції ТОТ

ЛУГАНЩИНА

Луганщина передала чотирьом підрозділам оптоволоконні дрони «Хижак»

ЛУГАНЩИНА

Найскладніша ситуація з енергопостачанням — у Києві та п’яти областях

ВАЖЛИВО

У дронах рф, що атакують Україну, знайшли компоненти з ПАР

ПОДІЇ

160 бойових зіткнень за добу: у Генштабі розповіли, де найгарячіше на фронті

ПОДІЇ

PURL: більше країн-партнерів для посилення ППО

ПОЛІТИКА

Сибіга: росія гірша за ХАМАС і має відчути справжню ціну війни

ВАЖЛИВО

Естонія закрила дорогу через активність «зелених чоловічків» рф біля кордону

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"