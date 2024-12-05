Третина української молоді бажає виїхати за кордон – опитування

За результатами дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», 32% українців віком від 16 до 35 років заявили про бажання переїхати за кордон, якби мали таку можливість. Водночас 45% опитаних висловили небажання залишати країну.

Портрет потенційних мігрантів

Найбільше бажання виїхати за кордон демонструють жителі східних регіонів, мешканці малих міст, внутрішньо переміщені особи (ВПО), чоловіки, молодь віком 22-25 років та студенти.

Основними мотивами переїзду є:

Потреба у безпеці; Вищі заробітки; Можливості для дітей.



Також респонденти зазначили, що їх приваблюють кращі умови проживання та перспективи подорожей.

Жителі сільської місцевості частіше обґрунтовують своє бажання міграції можливістю отримати вищу заробітну плату та кращі умови працевлаштування за кордоном.

Молодь віком 16-21 рік акцентує увагу на перспективах самореалізації, доступі до якісної освіти та покращенні житлових умов.

У гендерному розрізі жінки найчастіше називають мотивом переїзду безпеку та можливості для дітей, тоді як чоловіки віддають перевагу можливості подорожувати та перспективам професійного розвитку.

Деталі опитування

Дослідження проводилося в період з 4 по 6 вересня серед 2000 респондентів віком 16-35 років з усіх регіонів України, окрім тимчасово окупованих територій.

☝️ Нагадаємо, нещодавно у США закликали Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років. Водночас в Офісі президента підкреслили, що таких змін не планується, і мобілізаційний вік залишається на рівні 25 років.

👉 Також раніше було повідомлено, що Верховна Рада України проголосувала у першому читанні за законопроєкт, який передбачає автоматичне внесення громадян до військового обліку після досягнення ними 17-річного віку.