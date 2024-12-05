Четвер, 5 Грудня, 2024
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИСУСПІЛЬСТВО
СУСПІЛЬСТВО

Третина української молоді бажає виїхати за кордон – опитування

Денис Молотов
Денис Молотов
Третина української молоді бажає виїхати за кордон – опитування

За результатами дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», 32% українців віком від 16 до 35 років заявили про бажання переїхати за кордон, якби мали таку можливість. Водночас 45% опитаних висловили небажання залишати країну.

Портрет потенційних мігрантів

Найбільше бажання виїхати за кордон демонструють жителі східних регіонів, мешканці малих міст, внутрішньо переміщені особи (ВПО), чоловіки, молодь віком 22-25 років та студенти.

Основними мотивами переїзду є:

      • Потреба у безпеці;
      • Вищі заробітки;
      • Можливості для дітей.

Також респонденти зазначили, що їх приваблюють кращі умови проживання та перспективи подорожей.

Жителі сільської місцевості частіше обґрунтовують своє бажання міграції можливістю отримати вищу заробітну плату та кращі умови працевлаштування за кордоном.

Молодь віком 16-21 рік акцентує увагу на перспективах самореалізації, доступі до якісної освіти та покращенні житлових умов.

У гендерному розрізі жінки найчастіше називають мотивом переїзду безпеку та можливості для дітей, тоді як чоловіки віддають перевагу можливості подорожувати та перспективам професійного розвитку.

Деталі опитування

Дослідження проводилося в період з 4 по 6 вересня серед 2000 респондентів віком 16-35 років з усіх регіонів України, окрім тимчасово окупованих територій.

Третина української молоді бажає виїхати за кордон – опитування

☝️ Нагадаємо, нещодавно у США закликали Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років. Водночас в Офісі президента підкреслили, що таких змін не планується, і мобілізаційний вік залишається на рівні 25 років.

👉 Також раніше було повідомлено, що Верховна Рада України проголосувала у першому читанні за законопроєкт, який передбачає автоматичне внесення громадян до військового обліку після досягнення ними 17-річного віку.

Попередня стаття
Легендарна Шер оголосила про завершення музичної кар’єри
Наступна стаття
Директор Національного музею історії України не повернувся з відрядження
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

Фінляндія передала Україні 26-й пакет допомоги

ЕКОНОМІКА

В Україні заборонять переведення медиків в піхоту: Зеленський увів у дію рішення РНБО

ПОДІЇ

У КНДІСЕ зʼясували, що росія використовує проти України два типи північнокорейських ракет

ПОДІЇ

Прем’єр-міністр Франції Мішель Барньє подав у відставку

ПОЛІТИКА

Програму «Доступні ліки» з 2025 року буде розширено

СУСПІЛЬСТВО

Директор Національного музею історії України не повернувся з відрядження

СУСПІЛЬСТВО

Ситуація на кордонах: росія продовжує щоденні атаки, білорусь без дій

КОРДОН

На фронті понад половина боїв відбулась на Покровському та Курахівському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Фейк: Компанія Володимира Зеленського придбала готель в Куршавелі за 88 мільйонів євро

СТОПФЕЙК

На фронті відбулось 156 боєзіткнень, найгарячіша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках – Генштаб

ВІЙНА
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ