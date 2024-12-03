Середа, 4 Грудня, 2024
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Юнаки ставатимуть в 17 років автоматично на військовий облік

Денис Молотов
Денис Молотов
Юнаки ставатимуть у 17 років автоматично на військовий облік

Верховна Рада України проголосувала у першому читанні за законопроєкт, який передбачає автоматичне внесення громадян до військового обліку після досягнення ними 17-річного віку. Про це у вівторок, 3 грудня, повідомило Міністерство оборони України.

Як пояснив міністр оборони Рустем Умєров, нововведення звільняє юнаків від необхідності особисто звертатися до територіальних центрів комплектування (ТЦК та СП), чи проходити медичний огляд. Замість цього, після проходження ідентифікації у застосунку «Резерв+», система автоматично згенерує військово-обліковий документ.

📢 «Це ще один крок до спрощення процедур і переведення військового обліку у цифровий формат. Ми робимо державні послуги максимально доступними та прозорими для українців.», — наголосив Умєров.

Рустем Умєров подякував народним депутатам за підтримку “цієї важливої ініціативи”.

Юнаки ставатимуть у 17 років автоматично на військовий облік

☝️ Також нагадаємо, що в оновленій версії застосунку «Резерв+» з’явилася можливість оформлення відстрочки від мобілізації в онлайн-режимі. Таку послугу можуть отримати громадяни з інвалідністю за наявності пенсійного посвідчення. Також отримуватимуть відстрочку студенти, аспіранти та докторанти, які послідовно здобувають освіту.

📌 Сьогодні було повідомлено, що Міністерство економіки України відновило процес надання статусу критичності підприємствам для бронювання працівників від мобілізації. За новими критеріями перші сім компаній уже отримали відповідний статус.

Навіть ті підприємства, які поки не оновили свій статус критичності, мають право продовжувати бронювання співробітників. Це можливо до 28 лютого 2025 року – крайнього терміну для завершення процесу оновлення.

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