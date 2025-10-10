Трамп зазначив, що Іспанію слід вигнати з НАТО

Президент США Дональд Трамп виступив із різкою заявою щодо Іспанії, запропонувавши виключити її з НАТО через невиконання домовленостей про збільшення оборонних витрат. Про це він повідомив під час зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом у четвер, 9 жовтня.

Дональд Трамп нагадав, що члени альянсу раніше погодилися збільшити свої оборонні витрати до 5% ВВП. Це було однією з його головних вимог до європейських союзників.

📢 «Ми тісно співпрацюємо з Фінляндією та з НАТО. Як ви знаєте, я вимагав, щоб вони платили 5%, а не 2%. Багато хто думав, що це неможливо, але майже всі погодилися. Єдиний, хто відстав — це Іспанія. Вам треба подзвонити й дізнатися, чому вони відстають. Вони не мають жодних виправдань. Але гаразд, можливо, їх варто вигнати з НАТО, відверто кажучи», — заявив Трамп.

Він також звернувся до європейських союзників із закликом «поговорити з Іспанією» та переконати її збільшити внески у спільну безпеку.

☝️ Нагадаємо, у червні країни-члени Альянсу погодилися підвищити оборонні витрати до 5% ВВП. Єдиним противником цього рішення став прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, який виступив проти збільшення витрат.

Згодом Санчес у розмові з генсеком НАТО Марком Рютте підтвердив, що Мадрид не має наміру збільшувати оборонні видатки до 5% ВВП і запропонував зробити цю ціль необов’язковою.

👉 Також раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп не став лауреатом Нобелівської премії миру. Цьогоріч престижну нагороду отримала Марія Коріна Мачадо, опозиційна політична діячка з Венесуели.