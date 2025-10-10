П’ятниця, 10 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Трамп зазначив, що Іспанію слід вигнати з НАТО

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп зазначив, що Іспанію слід вигнати з НАТО

Президент США Дональд Трамп виступив із різкою заявою щодо Іспанії, запропонувавши виключити її з НАТО через невиконання домовленостей про збільшення оборонних витрат. Про це він повідомив під час зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом у четвер, 9 жовтня.

Дональд Трамп нагадав, що члени альянсу раніше погодилися збільшити свої оборонні витрати до 5% ВВП. Це було однією з його головних вимог до європейських союзників.

📢 «Ми тісно співпрацюємо з Фінляндією та з НАТО. Як ви знаєте, я вимагав, щоб вони платили 5%, а не 2%. Багато хто думав, що це неможливо, але майже всі погодилися. Єдиний, хто відстав — це Іспанія. Вам треба подзвонити й дізнатися, чому вони відстають. Вони не мають жодних виправдань. Але гаразд, можливо, їх варто вигнати з НАТО, відверто кажучи», — заявив Трамп.

Він також звернувся до європейських союзників із закликом «поговорити з Іспанією» та переконати її збільшити внески у спільну безпеку.

☝️ Нагадаємо, у червні країни-члени Альянсу погодилися підвищити оборонні витрати до 5% ВВП. Єдиним противником цього рішення став прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, який виступив проти збільшення витрат.

Згодом Санчес у розмові з генсеком НАТО Марком Рютте підтвердив, що Мадрид не має наміру збільшувати оборонні видатки до 5% ВВП і запропонував зробити цю ціль необов’язковою.

👉 Також раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп не став лауреатом Нобелівської премії миру. Цьогоріч престижну нагороду отримала Марія Коріна Мачадо, опозиційна політична діячка з Венесуели.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

росіяни шукають способи завдати більше шкоди – Зеленський

ВАЖЛИВО

рф відчує наслідки атак по своїй енергосистемі – Зеленський

ВАЖЛИВО

Дональд Трамп очікує на переговори між Україною та росією

ВАЖЛИВО

Іспанські вчені зробили крок до створення вакцини проти хвороби Альцгеймера

СУСПІЛЬСТВО

На фронті відбулося 172 бойових зіткнення, окупанти застосували 3382 дрони-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

Генштаб: на Покровському та Лиманському напрямку – до половини боїв на фронті

ВІЙНА

Україна відбила чергову масовану атаку: понад 400 збитих повітряних цілей

ВІЙНА

Мерц розповів про суперечку з Орбаном через війну

ПОЛІТИКА

США заблокували нафтопостачання до Сербії

ЕКОНОМІКА

159 боєзіткнень на фронті за добу: оновлені карти Генштабу

ПОДІЇ

росія розпочала етап підготовки до війни з НАТО – ISW

ВАЖЛИВО

Найскладніша ситуація з енергопостачанням — у Києві та п’яти областях

ВАЖЛИВО

Сватівська громада активно підтримує Сили оборони та допомагає ветеранам

ЛУГАНЩИНА

Зеленський повідомив про санкційні укази проти рф

ВЛАДА

На росії оголосили траур на день народження путіна

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"