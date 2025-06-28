Трамп знову проти Канади: США припиняють торговельні переговори

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про негайне припинення всіх торговельних переговорів з Канадою та заявив про запровадження нового імпортного мита на канадські товари. Про це він повідомив у п’ятницю, 27 червня, через соціальну мережу Truth Social.

📢 «З огляду на цей обурливий податок, ми негайно припиняємо усі перемовини стосовно торгівлі з Канадою. Протягом семи днів ми повідомимо Канаді про мито, яке вони платитимуть, аби вести бізнес зі США», — написав Трамп.

🔻 Причиною такого кроку стало запровадження Канадою нового цифрового податку, який, за словами американського президента, безпосередньо спрямований проти американських IT-компаній. Трамп обурено зазначив, що Оттава вирішила повторити дії Європейського Союзу, який раніше також увів подібні податкові ініціативи.

📢 «Канада щойно оголосила про запровадження цифрового податку на наші американські цифрові компанії. Це обурливо. Канадці просто копіюють Європейський Союз, який вчинив так само і зараз також веде переговори з нами», — наголосив президент США.

Хоча деталі майбутнього імпортного мита поки не розголошуються, Дональд Трамп підкреслив, що його адміністрація вже працює над конкретними заходами у відповідь. Рішення буде оприлюднено найближчим часом — орієнтовно протягом тижня.

☝️ Аналітики звертають увагу, що такий крок може суттєво ускладнити економічні відносини між двома країнами, які мають тісні торговельні зв’язки, зокрема у сфері енергетики, сільського господарства та високих технологій.

Нинішня позиція Вашингтона може також негативно позначитися на оновленій угоді про вільну торгівлю між США, Канадою та Мексикою (USMCA). Вона замінила NAFTA у 2020 році. Нагадаємо, тоді саме адміністрація Трампа наполягала на жорсткіших умовах для захисту американського виробника.

☝️ Нагадаємо:

Заява Трампа пролунала на тлі зростаючої напруги між США та Канадою. Раніше прем’єр-міністр Канади Марк Карні зазначив, що Трамп більше не розглядається як можливий партнер у глибшій інтеграції Північної Америки. Зокрема, Карні пожартував, що варіант приєднання Канади до Сполучених Штатів у статусі “51-го штату” остаточно відкидається.

📢 «Ми йдемо своїм шляхом. Відносини з США важливі, але ми повинні захищати інтереси канадців. Цифровий податок — це питання справедливості в оподаткуванні у XXI столітті», — зазначив Карні в одному з нещодавніх інтерв’ю.

📌 За даними джерел, нововведений податок в Канаді спрямований на великі цифрові платформи. Включно з такими гігантами, як Google, Meta і Amazon. Очікується, що це дозволить збільшити податкові надходження до бюджету, а також забезпечити більш рівні умови для місцевих компаній.

☝️ У відповідь на цей податковий крок, Вашингтон раніше вже погрожував ввести дзеркальні заходи щодо Франції, Італії та інших європейських країн, які ухвалили аналогічне законодавство.