Трамп більше не планує приєднання Канади до США

Президент США Дональд Трамп більше не розглядає анексію Канади як можливу політичну мету. Про це заявив прем’єр-міністр Канади Марк Карні в інтерв’ю журналістці Крістіані Аманпур на телеканалі CNN.

На пряме запитання журналістки щодо ймовірного наміру Трампа анексувати Канаду та перетворити її на 51-й американський штат, Карні відповів коротко: «Ні, не хоче».

☝️ За словами глави канадського уряду, Трамп «захоплюється Канадою» і, можливо, в минулому й мав подібні амбіції, але наразі жодних намірів анексії не існує.

Це не перший раз, коли офіційні представники спростовують інформацію про анексію Канади. Ще в травні посол США в Канаді Пітер Хукстра заявляв, що Трамп «більше не говорить про це», хоча згодом президент США публікував заяви на цю тему у своїх соцмережах. Окрім цього, американський президент порушував питання спільного використання озер і річок між США та Канадою, що регулюється міжнародними договорами.

Водночас Карні визнав, що саме тиск адміністрації Трампа змусив Канаду активізувати зусилля у сфері оборони.

🛡️ «Ми в НАТО, і Трамп зосереджений на тому, щоб усі союзники, включно з Канадою, робили свій внесок. І, гадаю, зараз ми його робимо», – наголосив прем’єр.

🔻 Нагадаємо, раніше Марк Карні категорично виключив можливість перетворення Канади на 51-й штат США, підкресливши, що Канада – незалежна суверенна держава. Такий сценарій навіть не розглядався на рівні політичного керівництва.