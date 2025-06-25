Четвер, 26 Червня, 2025
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Трамп більше не планує приєднання Канади до США

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп більше не планує приєднання Канади до США

Президент США Дональд Трамп більше не розглядає анексію Канади як можливу політичну мету. Про це заявив прем’єр-міністр Канади Марк Карні в інтерв’ю журналістці Крістіані Аманпур на телеканалі CNN.

На пряме запитання журналістки щодо ймовірного наміру Трампа анексувати Канаду та перетворити її на 51-й американський штат, Карні відповів коротко: «Ні, не хоче».

☝️ За словами глави канадського уряду, Трамп «захоплюється Канадою» і, можливо, в минулому й мав подібні амбіції, але наразі жодних намірів анексії не існує.

Це не перший раз, коли офіційні представники спростовують інформацію про анексію Канади. Ще в травні посол США в Канаді Пітер Хукстра заявляв, що Трамп «більше не говорить про це», хоча згодом президент США публікував заяви на цю тему у своїх соцмережах. Окрім цього, американський президент порушував питання спільного використання озер і річок між США та Канадою, що регулюється міжнародними договорами.

Водночас Карні визнав, що саме тиск адміністрації Трампа змусив Канаду активізувати зусилля у сфері оборони.

🛡️ «Ми в НАТО, і Трамп зосереджений на тому, щоб усі союзники, включно з Канадою, робили свій внесок. І, гадаю, зараз ми його робимо», – наголосив прем’єр.

🔻 Нагадаємо, раніше Марк Карні категорично виключив можливість перетворення Канади на 51-й штат США, підкресливши, що Канада – незалежна суверенна держава. Такий сценарій навіть не розглядався на рівні політичного керівництва.

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