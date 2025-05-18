Трамп прагне термінової зустрічі з путіним – держсекретар США

Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп має намір якомога скоріше провести зустріч із російським диктатором володимиром путіним. Про це він повідомив у суботу, 17 травня, в ефірі програми Face the Nation.

За словами Рубіо, прямий діалог між Трампом та путіним наразі є єдиним можливим кроком до зрушення в процесі завершення війни в Україні.

📢 «Єдине, що може розв’язати глухий кут, який склався з перемовинами щодо закінчення війни в Україні, — це пряма розмова між Трампом і путіним», — наголосив держсекретар.

Він також нагадав, що сам президент США публічно висловив упевненість у необхідності таких переговорів.

📢 «Президент уже відкрито висловив впевненість, що це має статися», — зазначив Рубіо.

На уточнювальне запитання щодо конкретної дати та місця проведення зустрічі, глава Держдепу підкреслив, що ці деталі ще узгоджуються:

📢 «Тож не можу сказати, що планується з точки зору вибору місця і дати, але президент хоче це зробити. Він хоче зробити це якомога швидше. Російська сторона також висловила готовність зробити це».

Зараз, за його словами, тривають консультації для узгодження всіх логістичних моментів.

📢 «Мова йде про те, щоб зібрати всіх разом і визначити, де і коли відбудеться зустріч», — пояснив держсекретар.

🔹 Раніше цього ж дня Марко Рубіо провів телефонну розмову з главою МЗС росії сергієм лавровим. У ході бесіди американська сторона, за словами дипломата, представила москві «потужний мирний план», покликаний зупинити бойові дії в Україні.

🔹 Крім того, в суботу Дональд Трамп публічно анонсував майбутні переговори з шостим президентом України Володимиром Зеленським, російським диктатором володимиром путіним, а також із представниками країн-членів НАТО.