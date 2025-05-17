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США передали Росії потужний план припинення війни

Денис Молотов
Денис Молотов
США передали Росії потужний план припинення війни

Сполучені Штати передали російській федерації потужний мирний план, спрямований на припинення бойових дій в Україні. Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо після телефонної розмови з міністром закордонних справ рф сергієм лавровим.

📢 «У сьогоднішній телефонній розмові з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим я повторив послання президента США: смерть і руйнування повинні припинитися. США представили потужний мирний план, і ми вітаємо угоду про обмін військовополоненими, досягнуту в Стамбулі. Давайте не упустимо цю величезну можливість. Час закінчити цю війну настав», — зазначив Рубіо у своєму зверненні.

📞 У відповідь МЗС росії підтвердило факт переговорів і підкреслило позитивну роль США в організації стамбульських переговорів. У москві також заявили про готовність до подальшої співпраці з американською стороною в межах дипломатичних ініціатив.

📌 За повідомленнями медіа, запропонований США потужний мирний план включає кілька етапів, зокрема припинення вогню, обмін полоненими та початок переговорів за участю міжнародних посередників. Сама угода про обмін військовополоненими, досягнута в Стамбулі, розглядається як перший практичний крок до деескалації.

Тим часом президент США Дональд Трамп оголосив про плани провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським, президентом рф володимиром путіним, а також з представниками країн НАТО. Ці зустрічі мають стати частиною загальної дипломатичної ініціативи щодо завершення війни.

❗ Водночас Financial Times повідомила, що російський диктатор путін відмовився зустрічатися зі спецпредставником Білого дому Стівом Віткоффом. Він мав обговорити американський мирний план, вже схвалений Україною та Європейським Союзом. Через відмову кремля візит Віткоффа до москви було тимчасово відкладено.

☝️ Також нагадаємо, що провал перемовин щодо припинення вогню між Україною та росією, які відбулися 16 травня в Стамбулі, підштовхнув американських сенаторів до нових закликів щодо введення санкцій проти росії.

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