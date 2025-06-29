Трамп підтримав ініціативу санкцій проти росії — Грем

Президент США Дональд Трамп готовий підтримати запровадження нових санкцій проти росії, повідомив сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Про це він розповів під час інтерв’ю на каналі ABC News.

📢 «Вчора вперше президент сказав мені, коли ми з ним грали в гольф, що настав час просувати вперед законопроєкт щодо санкцій проти рф», — заявив Грем.

☝️ За словами сенатора, вже підготовлено двопартійний законопроєкт, який має підтримку майже 60 співавторів. У документі передбачено нові обмеження щодо російської федерації, але остаточне рішення про їхнє застосування залишиться за президентом США.

📢 «Наступного дня після липневої перерви ми ухвалимо законопроєкт», — додав сенатор.

Грем підкреслив, що запропонований документ не зобов’язує адміністрацію вводити санкції, однак надає главі Білого дому всі повноваження щодо цього. За його словами, головна мета – тиск на російського диктатора володимира путіна, щоб змусити його сісти за стіл переговорів.

Раніше Сенат США відклав ухвалення жорстких санкцій до липня, посилаючись на потребу зберегти гнучкість у переговорах.

Водночас Європейський Союз працює над механізмом використання прибутків від заморожених російських активів, аби надалі підтримувати Україну.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон поки утримувався від нових санкцій, щоб мати простір для дипломатичних зусиль щодо припинення війни.

👉 Також нагадаємо, що Уряд Австралії 26 червня ухвалив рішення про чергове розширення санкцій проти росії, включивши до оновленого списку 37 фізичних осіб та 7 юридичних структур, що мають стратегічне чи економічне значення для російської економіки.