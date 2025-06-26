П’ятниця, 27 Червня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Санкції проти росії: Австралія розширила обмеження

Денис Молотов
Денис Молотов
Санкції проти росії: Австралія розширила обмеження

Уряд Австралії 26 червня ухвалив рішення про чергове розширення санкцій проти росії, включивши до оновленого списку 37 фізичних осіб та 7 юридичних структур, що мають стратегічне чи економічне значення для російської економіки. Про це у четвер повідомило Міністерство закордонних справ та торгівлі Австралії.

☝️ Серед 44 нових фігурантів санкцій — вся рада директорів російського морського гіганта «Совкомфлоту», який є ключовим перевізником нафти та нафтопродуктів. Також обмеження торкнулися керівництва «Газпром нафти» — третьої за обсягами нафтопереробної компанії рф. А також «Газпромбанку» — головного банківського посередника в енергетичних транзакціях росії.

Крім цього, санкції охоплюють низку чинних і колишніх урядовців рф та членів їхніх родин. Вони, за словами австралійської сторони, «сприяють війні проти України або отримують від неї вигоду».

⚖️ Санкційні обмеження передбачають:

🔸 Заборону на передачу або використання активів, що належать фізичним чи юридичним особам із санкційного списку, без відповідного дозволу від міністра;

🔸 Заборону на надання послуг або активів на користь зазначених осіб чи структур;

🔸 Заборону на в’їзд, перебування чи транзит через Австралію для всіх осіб, які потрапили під санкції;

🔸 Кримінальну відповідальність за порушення санкційного режиму.

Міністерство закордонних справ Австралії зазначило, що ці обмеження є частиною ширшої міжнародної кампанії із притягнення до відповідальності російських еліт, які беруть участь у веденні війни проти України або підтримують її економічно.

📌 Раніше, у червні, Австралія вперше запровадила санкції проти так званого «тіньового флоту» росії, який забезпечує нелегальні постачання енергоносіїв, допомагаючи обходити нафтові обмеження. До списку тоді увійшло 60 суден.

☝️ Також нагадаємо, що у вівторок, 17 червня, на офіційному сайті уряду Великої Британії з’явилося повідомлення про введення нового пакета санкцій проти росії. Цей крок став відповіддю на триваючу агресію рф проти України та діяльність, що підриває суверенітет і територіальну цілісність української держави.

- Реклама-

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Генштаб про ситуацію на фронті: 139 бойових зіткнень, окупанти атакували 796 дронами-камікадзе

ВІЙНА

Україна повернула військових, які понад три роки були в полоні рф

ВАЖЛИВО

В Ірані повідомили про «перемогу» над США та Ізраїлем

ПОЛІТИКА

КНДР готується до нового перекидання військ у рф

ПОДІЇ

Польща виходить з міжнародної конвенції щодо мін

ПОДІЇ

Чи ще популярний в будівництві профнастил?

СУСПІЛЬСТВО

Есмінці КНДР створені за допомогою рф, але не боєздатні — ЗМІ

ПОДІЇ

Судитимуть «прокурорку Свердловська» за співпрацю з окупантами

КРИМІНАЛ

79 бойових зіткнень на фронті: на яких напрямках ворог атакує найактивніше

ПОДІЇ

У Києві судитимуть посадовця за розтрату 2,2 млн грн бюджетних коштів

КРИМІНАЛ
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"