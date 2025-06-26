Санкції проти росії: Австралія розширила обмеження

Уряд Австралії 26 червня ухвалив рішення про чергове розширення санкцій проти росії, включивши до оновленого списку 37 фізичних осіб та 7 юридичних структур, що мають стратегічне чи економічне значення для російської економіки. Про це у четвер повідомило Міністерство закордонних справ та торгівлі Австралії.

☝️ Серед 44 нових фігурантів санкцій — вся рада директорів російського морського гіганта «Совкомфлоту», який є ключовим перевізником нафти та нафтопродуктів. Також обмеження торкнулися керівництва «Газпром нафти» — третьої за обсягами нафтопереробної компанії рф. А також «Газпромбанку» — головного банківського посередника в енергетичних транзакціях росії.

Крім цього, санкції охоплюють низку чинних і колишніх урядовців рф та членів їхніх родин. Вони, за словами австралійської сторони, «сприяють війні проти України або отримують від неї вигоду».

⚖️ Санкційні обмеження передбачають:

🔸 Заборону на передачу або використання активів, що належать фізичним чи юридичним особам із санкційного списку, без відповідного дозволу від міністра;

🔸 Заборону на надання послуг або активів на користь зазначених осіб чи структур;

🔸 Заборону на в’їзд, перебування чи транзит через Австралію для всіх осіб, які потрапили під санкції;

🔸 Кримінальну відповідальність за порушення санкційного режиму.

Міністерство закордонних справ Австралії зазначило, що ці обмеження є частиною ширшої міжнародної кампанії із притягнення до відповідальності російських еліт, які беруть участь у веденні війни проти України або підтримують її економічно.

📌 Раніше, у червні, Австралія вперше запровадила санкції проти так званого «тіньового флоту» росії, який забезпечує нелегальні постачання енергоносіїв, допомагаючи обходити нафтові обмеження. До списку тоді увійшло 60 суден.

☝️ Також нагадаємо, що у вівторок, 17 червня, на офіційному сайті уряду Великої Британії з’явилося повідомлення про введення нового пакета санкцій проти росії. Цей крок став відповіддю на триваючу агресію рф проти України та діяльність, що підриває суверенітет і територіальну цілісність української держави.