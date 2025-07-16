Трамп: Patriot уже в дорозі, США отримають компенсацію від ЄС

Сполучені Штати вже розпочали процес передачі систем протиповітряної оборони «Patriot» європейським країнам, які повністю фінансуватимуть це постачання для потреб України. Про це повідомив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами на борту президентського літака Air Force One після вильоту з авіабази Ендрюс у Меріленді.

📢 «Перші комплекси Patriot уже вирушили до наших союзників у Європі. Ми завжди отримуємо повну компенсацію, і цього разу — не виняток», — заявив Трамп, підкресливши, що розподіл озброєння відбувається через Німеччину, яка відповідатиме за поповнення американських складів.

🛡️ За словами президента США, основне фінансове забезпечення програми здійснюватиметься європейськими країнами-членами ЄС або через механізми НАТО.

📢 «Кошти або надходитимуть безпосередньо, або будуть компенсовані в рамках Альянсу», — пояснив він.

Під час брифінгу також прозвучала позиція Вашингтона щодо участі США у бойових діях. Трамп категорично заперечив можливість залучення американських солдатів до війни в Україні.

📢 «Ми не беремо участі у бойових діях, наші солдати не будуть перебувати на полі бою. Ми рятуємо п’ять-шість тисяч життів щотижня — це українські та російські військові. Але це все одно викликає у мене почуття сорому», — наголосив президент.

Нагадаємо, що 14 липня Трамп уже повідомляв про плани відправити до України 17 систем «Patriot», зауваживши, що їх прибуття очікується протягом кількох днів. Утім, він не уточнив, чи йдеться про повноцінні батареї, ракети або окремі елементи комплексу.

📦 Ініціатива передачі «Patriot» стала частиною більш масштабної програми, у межах якої європейські союзники закуповують американське озброєння для України з подальшою компенсацією витрат. Раніше про участь у програмі оголосили Німеччина, Данія, Нідерланди та Швеція. У НАТО розглядають можливість координації таких поставок через спеціальну місію.