Зброю для знищення російських окупантів оплатять росіяни

Країни Європейського Союзу (ЄС) розпочали активне обговорення нової ініціативи, яка передбачає використання заморожених активів росії для закупівлі американської зброї з метою подальшої передачі Україні. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на дипломатичні джерела.

За даними видання, у понеділок, 15 липня, у Брюсселі відбулася зустріч міністрів закордонних справ ЄС, під час якої ключовою темою стало формування фінансового механізму для закупівлі озброєння у Сполучених Штатів.

📢 «Ми повинні знайти справедливе та ефективне рішення для покриття витрат на зброю для України. І ці кошти мають надходити не з кишені європейських платників податків, якщо у нас є можливість використати заморожені активи росії», — заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

📊 Одним із варіантів фінансування, який активно розглядається, є створення спільної фінансової бази за участю країн ЄС та Канади. Кошти з цієї платформи можуть спрямовуватися на закупівлю озброєння відповідно до запитів, сформованих українською стороною.

Координацію постачань планується здійснювати через місію підтримки НАТО, що, за словами європейських дипломатів, забезпечить прозорість і контроль за всіма етапами. Утім, окремі представники держав ЄС застерігають, що такий підхід може бути сприйнятий москвою як ескалація.

🔄 Ідея використання заморожених активів росії активно підтримується частиною країн блоку. Як зазначає видання, Євросоюз уже має попередній механізм для отримання прибутків від цих коштів, і тепер стоїть завдання — надати цьому процесу правове підґрунтя та військове спрямування.

📌 Нагадаємо, що ініціативу президента США Дональда Трампа щодо фінансованого європейцями постачання американської зброї Україні вже підтримали Данія та Нідерланди. Також свою участь підтвердила Швеція, яка оголосила про готовність приєднатися до нових оборонних проєктів Альянсу.

Очікується, що рішення щодо механізму фінансування та задіяння активів росії буде ухвалено найближчим часом. У разі позитивного результату, це може стати наймасштабнішим фінансовим залученням російських активів до підтримки України з початку повномасштабної війни.