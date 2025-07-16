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Швеція приєднується до ініціативи Трампа з озброєння України

Денис Молотов
Денис Молотов
Швеція приєднується до ініціативи Трампа з озброєння України

Швеція заявила про приєднання до міжнародної програми з посилення військової підтримки України, ініційованої президентом США Дональдом Трампом. Про це у вівторок, 15 липня, повідомив міністр оборони країни Пал Йонсон в інтерв’ю агентству Reuters.

📢 «Ми будемо частиною цих оборонних зусиль. Швеція готова долучитися до нових механізмів постачання зброї Україні, що були озвучені президентом Трампом», — зазначив глава оборонного відомства.

🔻 За словами Йонсона, Швеція позитивно оцінює підхід США до посилення санкційного тиску на росію та розширення підтримки ЗСУ з боку партнерів по НАТО. Зокрема, йдеться про розгортання спільної програми із закупівлі американських зенітно-ракетних комплексів «Patriot» та іншого високоточного озброєння для України.

Міністр наголосив, що уряд Швеції розглядає участь у цих заходах не лише як жест солідарності, а й як інвестицію в безпеку Європи.

📢 «Ми розуміємо, що безпека України — це безпека усієї Європи. Тому беремо участь у процесах, які посилять її обороноздатність», — підкреслив Йонсон.

🟡 Нагадаємо, що у понеділок, 14 липня, президент США Дональд Трамп оголосив про створення нової системи постачання зброї Україні, згідно з якою фінансування американських оборонних поставок забезпечуватимуть європейські країни-члени НАТО.

📢 «Ми зробимо так, щоб союзники з Європи компенсували витрати США на зброю для України, а також самостійно закуповували й передавали її Києву», — зазначив Трамп під час виступу у Вашингтоні.

У межах ініціативи передбачено, що перші додаткові системи «Patriot» можуть бути доставлені до України найближчими тижнями. Хоча, наразі не уточнено, йдеться про цілі комплекси, окремі батареї чи ракети.

📌 Швеція стала ще однією країною, що приєдналася до оборонної коаліції на підтримку України. Слідом за Данією та Нідерландами, які також оголосили про готовність долучитися до плану Трампа.

📌 Як відомо, уряд Німеччини також заявив про закупівлю двох комплексів «Patriot» для Збройних сил України. А міністр оборони Борис Пісторіус закликав усіх партнерів по Альянсу приєднатися до ініціативи.

☝️ Очікується, що найближчими днями список країн-учасниць програми розшириться — ведуться перемовини з Великою Британією, Канадою, Норвегією та іншими союзниками.

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