Трамп: парацетамол може викликати аутизм

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 22 вересня, виступив в Овальному кабінеті разом із міністром охорони здоров’я Робертом Ф. Кеннеді-молодшим та іншими чиновниками. У своєму зверненні він зробив резонансну заяву про Тайленол (парацетамол) під час вагітності, пов’язавши його використання з ризиком розвитку аутизму у дітей, повідомляє Reuters.

📢 «Прийом Тайленолу – це недобре. Скажу я вам. Недобре. Не слід давати дитині Тайленол щоразу, коли їй роблять укол», – сказав Трамп.

Він наголосив, що жінкам варто уникати застосування препарату під час вагітності, «якщо тільки це не медично необхідно», наприклад, при підвищеній температурі.

Президент також повідомив, що Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) підготує рекомендації для медиків. У них зазначатиметься про можливий зв’язок між вживанням ацетамінофену (Tylenol) у період вагітності та ймовірним підвищенням ризику аутизму у дітей.

Разом із тим агентство Reuters нагадує, що науковці не знайшли переконливих доказів існування такого прямого зв’язку. Дослідники підкреслюють, що для підтвердження або спростування подібних тверджень потрібні додаткові масштабні дослідження.

ℹ️ Тайленол (Tylenol) – це популярний безрецептурний лікарський засіб, діючою речовиною якого є парацетамол, у США також відомий як ацетамінофен.

Раніше міністр охорони здоров’я та соціальних служб США Роберт Кеннеді-молодший в ефірі телеканалу FOX News заявив, що не вважає вакцинацію найнадійнішим захистом від кору. На його думку, більш ефективним може бути природне зараження, яке формує імунітет.

Крім того, Кеннеді-молодший зізнався, що в минулому пережив серйозні проблеми зі здоров’ям: за його словами, паразит виїв частину його мозку.

