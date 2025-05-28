Четвер, 29 Травня, 2025
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Трамп оцінив доступ Канади до системи Golden Dome у $61 млрд

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп оцінив доступ Канади до системи Golden Dome у $61 млрд

Президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву щодо участі Канади в новітній американській системі протиракетної оборони Golden Dome (Золотий купол). У дописі на своїй соціальній платформі Truth він зазначив, що Оттаві доведеться заплатити 61 мільярд доларів. Це у випадку, якщо Канада захоче долучитися до проєкту як незалежна держава.

📢 «Я сказав Канаді, яка дуже хоче бути частиною нашої чудової системи Golden Dome, що це коштуватиме 61 мільярд доларів, якщо вони залишаться окремою, але нерівноправною нацією, але коштуватиме нуль доларів, якщо вони стануть нашим улюбленим 51-м штатом. Вони розглядають цю пропозицію!», — написав Трамп.

ℹ️ Golden Dome — амбітна система протиракетної оборони, створення якої Трамп офіційно анонсував раніше цього року. Вона має захищати територію США від гіперзвукових, балістичних, крилатих ракет і навіть атак з космосу.

За словами начальника штабу Космічних сил США, генерала Бредлі Ченса Зальцмана, реалізація проєкту Golden Dome може коштувати понад 1,5 трильйона доларів.

Ідея включення Канади до складу США як 51-го штату звучить вже неодноразово. Але поки що сприймається як політична заява в стилі Дональда Трампа. Канадська влада офіційно не коментувала можливість приєднання до американської ППО.

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