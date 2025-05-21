Трамп анонсував створення протиракетного щита Golden Dome

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 20 травня, офіційно оголосив про створення новітньої протиракетної системи Golden Dome («Золотий купол»). Вона, за його словами, має стати найпотужнішим оборонним щитом у світі, здатним протидіяти всім типам ракетних загроз, включаючи запуски з космосу. Відео з виступом Трампа опублікував телеканал Fox News.

📢 «Це історичний момент. Ми виконуємо передвиборчу обіцянку й створюємо найсучасніший щит проти ракет, який коли-небудь уявляло людство», — заявив Трамп.

Він підкреслив, що система Golden Dome буде здатна досягати «майже стовідсоткового перехоплення» ворожих ракет.

Наразі відомо, що вже обрано архітектуру нової системи. Вона має об’єднати новітні технології з наявними компонентами протиповітряної та протиракетної оборони — наземними, морськими та космічними. Президент наголосив:

📢 «Цей “щит” захищатиме кожен куточок нашої країни».

Також Трамп повідомив, що Канада виявила зацікавленість у приєднанні до ініціативи. Наразі тривають переговори про розширення Golden Dome на всю Північну Америку.

Президент США зазначив, що всі компоненти системи будуть вироблені в США, що, на його думку, створить тисячі високотехнологічних робочих місць.

Проєктом опікуватиметься генерал Майк Гатлайн з Космічних сил США. Він доповідатиме президенту напряму.

На запитання щодо можливої участі Ілона Маска та компанії SpaceX, Трамп утримався від конкретики:

📢 «Побачимо», — сказав він, додавши, що проєкт спирається на «унікальні американські технології».

💰 За словами Трампа, початкове фінансування системи має становити $25 мільярдів, а загальні витрати сягатимуть приблизно $175 мільярдів. Він також закликав Конгрес ухвалити «один великий прекрасний закон», щоб реалізувати цю ініціативу у найближчі три роки.

Раніше начальник штабу Космічних сил США генерал Бредлі Ченс Зальцман попереджав, що повна вартість Golden Dome може перевищити $1,5 трильйона, зважаючи на масштаби розробки й інтеграції.

📌 Нагадаємо, під час виступу в Конгресі у березні Трамп також наголошував на необхідності створення передової системи протиракетної оборони, яка стане стратегічним щитом США у 21 столітті.