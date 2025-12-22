Трамп ініціював масштабну ротацію послів США у світі

Адміністрація президента США Дональда Трампа розпочала масштабне переформатування американської дипломатичної присутності за кордоном, відкликаючи 29 послів та інших високопоставлених дипломатів. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на представників Державного департаменту США, які спілкувалися на умовах анонімності.

За їхніми словами, минулого тижня керівників дипломатичних місій щонайменше у 29 країнах офіційно поінформували про завершення їхніх повноважень уже в січні. Усі вони були призначені в період президентства Джо Байдена. Однак, зберегли свої посади після першої кадрової хвилі на початку другого терміну Дональда Трампа, яка насамперед торкалася політичних призначенців.

Ситуація змінилася минулої середи, коли дипломати почали отримувати повідомлення з Вашингтона про заплановане припинення їхніх повноважень. Водночас за даними джерел, ідеться не про звільнення з дипломатичної служби: посадовцям запропоновано повернутися до столиці США та продовжити роботу на інших напрямках, якщо вони цього забажають.

☝️ Як зазначає AP, посли формально працюють на розсуд президента США. Хоча, на практиці, зазвичай обіймають свої посади протягом трьох-чотирьох років.

У Державному департаменті відмовилися називати точну кількість дипломатів, яких торкнулися кадрові зміни. Там пояснили це «стандартною процедурою для будь-якої нової адміністрації». Також підкреслили, що посол є «особистим представником президента», а глава держави має повне право забезпечити, щоб у відповідних країнах працювали дипломати, здатні просувати зовнішньополітичний курс «Америка перш за все».

➡️ Африка

📌 Найбільше кадрові зміни зачепили Африку. Там відкликано послів одразу з 13 країн: Бурунді, Камеруну, Кабо-Верде, Габону, Кот-д’Івуару, Мадагаскару, Маврикію, Нігеру, Нігерії, Руанди, Сенегалу, Сомалі та Уганди.

➡️ Азія

На другому місці за кількістю змін — Азія. Послів відкликають у шести країнах: Фіджі, Лаосі, на Маршаллових островах, у Папуа-Новій Гвінеї, на Філіппінах та у В’єтнамі.

➡️ Європа

Зміни також торкнулися чотирьох європейських держав — Вірменії, Північної Македонії, Чорногорії та Словаччини. По дві країни припадає на Близький Схід (Алжир та Єгипет), Південну й Центральну Азію (Непал і Шрі-Ланка) та Західну півкулю (Гватемала і Суринам).

Загалом у Вашингтоні підкреслюють, що ця ротація є частиною ширшої стратегії перегляду ролі США на міжнародній арені та адаптації дипломатичної служби до політичних пріоритетів нової адміністрації.

👉 Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп підписав закон про оборонний бюджет на 2026 фінансовий рік. Він передбачає рекордне фінансування у розмірі 901 мільярда доларів.