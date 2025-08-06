Tesla: рекордне падіння продажів у Британії та Німеччині

Продажі нових автомобілів Tesla у двох ключових європейських країнах — Великій Британії та Німеччині — різко впали у липні понад на 55%, свідчать нові дані. Таке суттєве зниження лише підтверджує, що американський виробник електрокарів продовжує втрачати позиції на європейському ринку. Про це 5 серпня повідомило видання CNBC із посиланням на офіційні джерела.

У Великій Британії Tesla змогла реалізувати лише 987 нових авто, тоді як у липні 2024 року цей показник становив 2 462 одиниці. Таким чином, спад продажів становив майже 60% — це одне з найгірших значень компанії за останні роки, згідно з даними Британського товариства виробників і продавців автомобілів (SMMT).

Німецький ринок також демонструє подібну динаміку. За липень Tesla продала лише 1 110 електрокарів, що означає падіння на 55,1% у порівнянні з аналогічним періодом торік. За період січень-липень 2025 року компанія реалізувала близько 10 000 авто в Німеччині — це на 57,8% менше, ніж за ті ж сім місяців 2024-го, повідомило Федеральне агентство дорожнього руху (KBA).

Китайський прорив

На цьому тлі китайський автогігант BYD демонструє стрімкий ривок. У Великій Британії в липні компанія продала 3 184 авто — вчетверо більше, ніж торік. У Німеччині BYD зафіксував зростання продажів на майже 390% у річному вимірі. Це яскраво демонструє, як стрімко змінюється баланс сил на ринку електромобілів у Європі.

Загалом ситуація для Tesla виглядає дедалі гірше. Згідно з аналітикою Європейської асоціації автовиробників, компанія вже шостий місяць поспіль втрачає частку ринку. Причини комплексні — посилення конкуренції з боку китайських брендів, відмова від податкових пільг у США, а також різке підвищення мит на електрокари.

Окремий удар по репутації Tesla — політичний контекст навколо Ілона Маска, зокрема його публічні зв’язки з адміністрацією Дональда Трампа. Ці фактори, за оцінками аналітиків, створюють тиск не лише в США, а й у Європі. Відтепер покупці все частіше звертають увагу на менш політизовані бренди з Китаю чи ЄС.

Сам Маск нещодавно попереджав про можливість “кількох складних кварталів” для компанії. На його думку, ці виклики пов’язані зі зменшенням держпідтримки у США, високими митами, а також конкуренцією, що зростає по всьому світу.

☝️ Нагадаємо, Volkswagen уже випередив Tesla за обсягами продажів електрокарів у Європі.

👉 Також раніше Трамп зазначив, що Маск не зміг би втриматися на плаву без державної підтримки.