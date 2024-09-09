Тенісистка Кіченок встановила рекорд у парному розряді

Після завершення останнього турніру Великого Шолома цього року — US Open — WTA оновила рейтинг парного розряду. Серед лідерів опинилась українська тенісистка Людмила Кіченок, яка разом з латвійкою Альоною Остапенко здобула перемогу у Відкритому чемпіонаті США з тенісу в жіночому парному розряді.

Завдяки цьому тріумфу, Кіченок піднялася з 17-ї на 5-ту позицію рейтингу, встановивши новий національний рекорд України. Варто зауважити, що попередній рекорд також належав Людмилі. Про це повідомляє портал “Спорт.юа” в понеділок, 9 вересня.

Актуальний рейтинг парного розряду WTA виглядає так:

1 (2). Катержина Сінякова (Чехія) – 9055

2 (1). Ерін Рутліф (Нова Зеландія) – 7980

3 (4). Еліза Мертенс (Бельгія) – 6760

4 (3). Габріела Дабровскі (Канада) – 6700

5 (17). Людмила Кіченок (Україна) – 6165

6 (18). Олена Остапенко (Латвія) – 5948

7 (5). Сє Шувей (Китайський Тайбей) – 5316

8. Тейлор Таунсенд (США) – 5298

9 (7). Дезіре Кравчик (США) – 5125

10. Еллен Перес (Австралія) – 4975

👉 Нагадаємо, що до цього найвищим досягненням Людмили Кіченок була сьома позиція у рейтингу, яку вона займала у березні минулого року, що також стало історичним результатом для українських тенісисток.

📌 Також раніше було повідомлено, що олімпійська призерка Людмила Лузан здобула чергову перемогу на своїй коронній дистанції в 500 метрів. Цього разу на турнірі, який відбувся в Самарканді, Узбекистан. Українська спортсменка вже вчетверте здобула титул чемпіонки світу з веслування.