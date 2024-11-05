Telegram заборонять у Київському національному університеті імені Шевченка

З 11 листопада Київський національний університет імені Тараса Шевченка (КНУ) забороняє використання месенджера Telegram для службових потреб. Про це повідомив Інститут масової інформації у вівторок, 5 листопада.

Про рішення університету відмовитися від Telegram свідчить допис у Telegram-каналі самого КНУ. Там адміністрація запитує користувачів про можливі альтернативні платформи для подальшого спілкування. У соцмережах також з’явилася інформація, що у гуртожитках університету вай-фай вже не підтримує доступ до цього месенджера. Інститут масової інформації підтвердив це, звернувшись до Facebook-сторінки вишу.

Раніше Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича отримав відповідний лист від Міністерства освіти і науки України з вимогою обмежити використання Telegram. Після чого у цьому університеті месенджер Телеграм також було заборонено.

☝️ Нагадаємо, що 19 вересня Національний координаційний центр кібербезпеки наклав обмеження на використання Telegram у державних органах, військових структурах і на об’єктах критичної інфраструктури.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко пояснив, що заборона поширюється на службові пристрої, якими користуються держслужбовці, військовослужбовці та співробітники критичної інфраструктури.

📌 11 жовтня Львівська обласна військова адміністрація також заборонила своїм працівникам використовувати Telegram на робочих пристроях.

📌 Також нагадаємо, що Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який регулює державну підсумкову атестацію та вступну кампанію на 2025 рік. Згідно з нововведеннями, абітурієнти проходитимуть Національний мультипредметний тест (НМТ) із чотирьох предметів.