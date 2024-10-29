Вступна компанія 2025: НМТ проходитимуть з чотирьох предметів

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який регулює державну підсумкову атестацію та вступну кампанію на 2025 рік. Згідно з нововведеннями, абітурієнти проходитимуть Національний мультипредметний тест (НМТ) із чотирьох предметів. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі народний депутат Олексій Гончаренко у вівторок, 29 жовтня.

📢 «Школярі складатимуть НМТ з 4 предметів: 3 обов’язкових та один на вибір. За – 258», – написав він.

Як уточнив депутат, обов’язковими предметами стануть українська мова, математика та історія України. Четвертий предмет випускники зможуть обрати самостійно серед таких варіантів: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література. Окрім того, учнів 4-го, 9-го та 11-го класів звільнять від Державної підсумкової атестації.

Середина жовтня відзначилася пропозицією члена освітнього комітету Ради Юлії Гришиної, яка запропонувала зменшити кількість предметів у НМТ до трьох. Вона пояснила, що освітні втрати призводять до зниження рівня підготовки українських учнів, що відображається на результатах вступних випробувань. У той час МОН розглядав можливість збільшити кількість предметів до п’яти.

📌 18 жовтня заступник міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова зазначила, що через повномасштабні воєнні дії країна зазнала великих освітніх втрат. За даними дослідження PISA-2022, рівень знань українських підлітків наразі відстає на два роки від очікуваного рівня.

📌 Також, за попередніми планами, у 2027-2029 роках старша школа в Україні має перейти на дві навчальні моделі: академічну та профільну.