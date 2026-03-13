ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЕКОНОМІКА
Таїланд планує переговори щодо купівлі нафти у росії

Денис Молотов
Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Нафта рф може стати одним із джерел енергопостачання для Таїланду, оскільки влада готується розпочати переговори щодо можливих закупівель. Про це 13 березня повідомило таїландське видання The Nation, посилаючись на заяву віцепрем’єр-міністра та міністра транспорту країни Пхіпхата Ратчакітпракана.

За його словами, міністерство енергетики Таїланду наразі готується до переговорного процесу з російською стороною.

📢 «Зараз міністерство енергетики готується розпочати переговори щодо купівлі нафти з росії, щоб компенсувати будь-який дефіцит і запевнити громадськість у тому, що в Таїланді не буде нестачі енергоносіїв», – йдеться у публікації.

Віцепрем’єр також повідомив, що країна збільшила стратегічні запаси нафти. Якщо раніше резервів вистачало приблизно на 92 дні, то тепер цей показник зріс до 98 днів.

За словами посадовця, нині близько 50% сирої нафти Таїланд закуповує у країнах Перської затоки. Однак через конфлікт на Близькому Сході влада країни активізує переговори з іншими державами, щоб диверсифікувати постачання енергоносіїв.

☝️ У Бангкоку прагнуть уникнути можливих перебоїв із постачанням палива та гарантувати стабільність енергетичного ринку.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати видали тимчасову ліцензію, яка дозволяє продаж російської нафти та нафтопродуктів, що вже перебувають на танкерах у морі.

Як відомо, росія значною мірою виграє від підвищення світових цін на енергоносії, спричиненого нинішніми конфліктами на Близькому Сході. За оцінками аналітиків, додаткові щоденні доходи російського бюджету можуть сягати близько 150 мільйонів доларів.

